Helt til grin: Superligaen ladt i stikken

Det ligner snart en skandale af dimensioner.

Erhvervsminister Simon Kollerup og kulturminister Joy Mogensen har stolt og gladeligt fortalt om alle støtteordningerne, regeringen står bag.

Problemet er blot, at det hele er ved at drukne i EU-bureaukrati, så de danske topklubber i fodbold risikerer at være alvorligt i bekneb for penge, før hjælpepakkerne kommer til udbetaling.

Fredag er der lønudbetaling. Men indtægterne er små og likviditeten strammer til i Superligaklubberne oven på corona-pandemien.

Og det gør bestemt ikke situationen lettere for Superligaklubberne, at der fortsat ikke er åbnet for ansøgninger til hjælpepakkerne fra arrangørpuljen, hvor staten dækker underskuddene til de begivenheder, hvor der kun må lukkes 500 ind på stadion.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, er bekymret for, at det stadig ikke er muligt at søge støtte fra arrangørpuljen. - Det er frustrerende for klubberne i en tid, hvor likviditeten strammer til, siger han. Foto: Jens Dresling.

Det er frustrerende

Arrangørpuljen blev vedtaget tilbage i august og udløber med månedens udgang, men bekendtgørelsen er endnu ikke på plads, hvilket er årsagen til, at det endnu ikke er muligt at søge penge fra puljen.

- Det her er bestemt ikke særlig godt. Det er meget frustrerende, fordi likviditeten strammer til, og klubberne er lige nu i en meget sårbar økonomisk situation, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, til Ekstra Bladet.

Tirsdag havde han samlet alle de danske topklubber til møde i Odense. Og her var fornemmelsen klart, at situationen snart begynder at spidse til, fordi klubberne er afskåret fra at drive den normale forretning. Indtægtsgrundlaget smuldrer, fordi der ikke må komme tilskuere på stadion.

Tomme tribuner er blevet hverdagskost i Superligaen. Det er et kæmpe problem for klubberne økonomi, at der endnu ikke er åbnet for at søge støtte fra arrangørpuljen, der er en del af hjælpepakkerne. Foto: Lars Poulsen.

Frygter strukturel skade

- Vi vil meget hellere tjene vores penge selv, siger Claus Thomsen og slår fast:

- Vi er bekymrede for, at det der foregår i fodboldens verden, kan udløse strukturel skade for hele branchen. Jo længere tid der går, desto større er risikoen for, at skaden for hele vores branche bliver langvarig, advarer Claus Thomsen.

Han vedkender, at situationen i Danmark og ude i Europa er alvorlig, men han savner, at myndighederne deltager i løsningsmodeller. Specielt for fodboldbranchen, der har udarbejdet en protokol på 101 sider, som skal følges til hver enkelt superligakamp.

- Folkesundheden er det vigtigste. Det står aldrig til diskussion. Men det er vores ønske, at man igen vil gå i dialog med os, så skaden for vores branche ikke bliver større end højst nødvendigt. Som tingene har udviklet sig, er det alvorligt nu, påpeger Claus Thomsen.

Et stort flertal i Folketinget har besluttet at forlænge hjælpepakkerne. Det betyder, at klubberne kan få dækket underskud fra arrangørpuljen resten af 2020.

Om der skal laves en ny bekendtgørelse, der skal vedtages i EU, er endnu uafklaret.

- Vi håber, at man kan bruge den samme bekendtgørelse, så klubberne ikke skal vente yderligere to-tre måneder med at søge om pengene, pointerer Claus Thomsen.

Må ikke spise i sponsorloungen

Rigspolitiet har indskærpet overfor Superligaklubberne, at det ikke længere er tilladt for sponsorerne at spise i sponsorloungerne på stadion før og under kampene.

Sponsorerne skal sidde på én fast plads fra de kommer til de går, når de er til fodbold i Superligaen. Og det betyder, at maden skal serveres på tilskuerpladserne.

I Brøndby har det hidtil været muligt for sponsorerne at spise i sponsorloungen og siden bevæge sig ud på tribunen. Men det er altså ikke længere tilladt.

I Aarhus var pressepladserne i søndags inddraget til sponsorerne, der sad og spiste med kniv og gaffel udendørs.

Superligaklubberne har samtidig spurgt til, om det er muligt at lave mindre arrangementer på maksimalt 50 personer forud for fodboldkampene, men det har Rigspolitiet afvist, fordi det er at betragte som en del af et samlet arrangement – fodboldkampen.

Rigspolitiet har samtidig indskærpet, at sponsorer på eget initiativ gerne må gå ud at spise før en fodboldkamp. Det afgørende er, at det ikke er i forbindelse med et samlet arrangement. Og det er tilfældet, hvis en billet både giver adgang til middag og fodboldkamp.

