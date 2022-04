Helt ude i kulden: Nu er han vraget

Nedturen er total for Pione Sisto.

Den 27-årige FC Midtjylland-stjerne er på det seneste startet ude i ulvenes kampe, men det kommer han end ikke til, når Superligaens nummer to møder Randers FC på udebane onsdag aften.

Pione Sisto er således slet ikke med i den trup, Bo Henriksen har udtaget til opgøret i mesterskabsspillet.

Den tidligere landsholdsspiller blev sendt i aktion med et kvarter tilbage af opgøret mod FC København, men Pione Sisto havde iført sig nogle forkerte strømper, og derfor måtte han kortvarigt lunte ud igen. Nu behøver han hverken tænke på støvler, strømper eller andet.

FCMs Pione Sisto kæmper med strømperne. Foto: Lars Poulsen

Tipsbladet talte i sidste uge med Bo Henriksen, før kampen mod FCK, om netop Pione Sisto.

- Jeg tror stadig på, at Pione kan knække den kode. Der er ingen, der er i tvivl om hans kvaliteter og hans kæmpestore topniveau. Det er Piones opgave og vores alles opgave at hjælpe hinanden med at knække den kode.

- Det handler også om de relationelle færdigheder i forhold til hinanden og mange andre forskellige ting, der spiller ind. Pione er en god dreng og en dejlig fyr, der gør sit bedste til træning hver dag. Hvis jeg så noget andet, var jeg jo rigtig bekymret.

- Nu prøver vi at finde hans topniveau, hvor han kan være med til at være kampafgørende i form af mål og assists. Jeg tror hundrede procent på, at han kan det. Han har lavet fine indhop på det seneste, og han er i god forfatning på den mentale del. Han gør sit bedste, og det er det eneste, vi kan forlange af mennesker. På et tidspunkt knækker de koden, når de får chancen, lød det fra FCM-træneren.

Den tyske stjerne Max Meyer er tilbage i truppen, efter at han var vraget senest mod FC København. Raphael Onyedika er ude med karantæne.