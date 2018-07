Henter superliga-veteran: Kan få debut mod FCK

Den tidligere OB- og Randers-angriber, Djiby Fall, har skrevet under på en kontrakt med Hobro frem til årsskiftet.

De seneste tre uger har den 33-årige trænet med hos Hobro, og han har nu skrevet under på en kontrakt, og det glæder klubbens sportschef.

- Djiby har trænet med i nogle uger nu, og han har set rigtig skarp ud, hvorfor vi har valgt at lave en halvårig aftale med ham. Han er en fysisk stærk angriber, der er god med ryggen mod mål, og så har han jo i sin tid i OB og Randers FC bevist, at han ved, hvor målet står. Han er et rigtig godt supplement til vores angreb, hvor vi er ramt af lidt skader i øjeblikket, siger Jens Hammer Sørensen til klubbens hjemmeside.

Djiby Fall er noteret for 108 Superliga-kampe med 44 mål til følge, og nu ser han frem til at prøve sig af i Hobro.

- Jeg har fået et godt indtryk af Hobro IK, hvor jeg har trænet med i nogle uger, så jeg er rigtig glad for, at det nu er blevet til en fast aftale. Jeg ser frem til at hjælpe holdet med at få så mange point som muligt i Superligaen, siger han.

Angriberen har fået nummer 99 i den nordjyske Superliga-klub. Han sidder på bænken i mandagens kamp mod FCK.

