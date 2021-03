Her er beløbet: Så meget tjener en Superliga-spiller

Snit-lønnen til spillerne i Superligaen er ikke steget eksplosivt de senere år. Det hænger sammen med, at ligaen har haft 14 hold, hvilket trækker gennemsnittet ned

1.250.000 mio. kr.!

Det er den anslåede snit-løn for en spiller i Superligaen i 2020.

Det er ikke en voldsom udvikling, der er sket de senere år. Men spillerne i den bedste danske fodboldrække oplever alligevel en beskeden lønfremgang.

Lønudviklingen har dog været en smule stagnerende, eftersom Superligaen har haft 14 mandskaber. Det har været med til at trække snit-lønnen lidt ned, fordi lønbudgetterne i specielt Hobro og Silkeborg ligger langt under gennemsnittet.

Nu er ligaen igen skåret ned til 12 mandskaber, og det er med til at give et billede af, at snit-lønnen til spillerne stiger en smule igen.

Det er ingen hemmelighed, at FC København i sandhed trækker lønningerne op, mens klubber som Lyngby og Horsens trækker i den stik modsatte retning.

Sådan blev han Superligaens nye lønkonge

FC København menes at have et samlet lønbudget på vej mod 150 mio. kr., mens Lyngby har ét, der kun er 1/10-del - altså 15 mio. kr.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Spillerforeningen, der ikke ønsker at bidrage til beregningerne om udviklingen i Superliga-spillernes snit-løn de senere år.

Her kan du se, hvor meget de bedst lønnede spillere tjener i hver enkelt af de 12 Superligaklubber:

Vores undersøgelser viser, at hvis du skal være blandt de 50 bedst lønnede spillere i Superligaen, skal du tjene mindst to mio. kr.

