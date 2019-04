Her er beviset: Det sang de om Fischer

'Viktor Fischer er hooooomo!'

Sådan lød nogle af råbene fra Richard Møller Nielsen-tribunen søndag aften. De homofobiske tilråb fra OB's fans har skabt røre i den danske fodboldverden, men indtil videre har anklagerne været baseret på vidneudsagn fra spillere og fans.

Nu er det dog uomtvisteligt, at de fynske fans gik langt over stregen under den søndagens topkamp i Odense. Det fremgår af en privat video fra lægterne på Odense Stadion.

Efter Dame N'Doyes kampafgørende scoring kom nogle af tilhængerne på den fynske endetribune helt op i det røde felt, og råbte diskriminerende sange samt kastede fadøl og strækte langefingre efter Viktor Fischer.

FCK-stjernen gav de fynske fans igen ved at imitere at stikke en genstand op bagi.

Provokationerne fortsatte efter kampen, hvor Fischer sendte luftkys og vink - til stor frustration for OB-fansne og for assistenttræner Henrik Hansen, der fik uddelt en sviner til FCK-angriberen.

Viktor Fischer havde efter kampen ikke meget til overs for de homofobiske fans.

- Det blev sunget derude sidste gang, vi spillede her. Fint nok. Det blev så gentaget flere gange i dag, og nu er det ikke fordi, jeg skal være en eller anden helt og tage den der dirigentstok, men så må de også bare finde sig i – ligesom mine kære venner i Aarhus – at der kommer en reaktion, sagde han efter kampen

- De bruger det for at vinde, det kan de ikke! Jeg vinder alligevel, og så må de finde sig i at få en reaktion de skodhoveder, der synes, at det i 2019 virkelig er en nedværdigende sang… Det er jo helt gakgak. Kom nu videre.

FCK-angriberen har i løbet af mandagen modtaget stor opbakning på sociale medier.

Godt, at Viktor Fischer angreb homofobiske tilråb head-on i går. Og at mange andre støttede op. Særlig tak til @mzanka, @SimonJ90 og @mattiijoe25 for at være hurtig på Twitter-tastaturet #sldk #fodboldforalle #obfck — Mads Øland (@MadsOland) April 8, 2019

Giv homofobien sparket!

Homofobiske tilråb hører ingen steder hjemme - hverken på eller uden for banen. Vigtigt at Viktor Fischer og @FCKobenhavn handler på tilråb og @Odense_Boldklub tager ansvar #fodboldforalle pic.twitter.com/JJM6IpyIMh — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) April 8, 2019

