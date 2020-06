Her er det store Superliga-overblik

Særligt i midten af tabellen var der afgørende point at spille om, da 26. og dermed sidste runde af grundspillet i Superligaen blev sparket i gang søndag eftermiddag.

I forvejen lå det fast, at FC Midtjylland ville gå ind til mesterskabsspillet på førstepladsen med margin ned til FC København, som igen havde et hul til resten af toppen.

For de resterende fire i toppen var der dog straks mere at spille for.

Både AGF, Brøndby og FC Nordsjælland kunne klatre op på tredjepladsen, mens AaB ikke måtte slække alt for meget for at holde sig i top-seks.

Her er nedrykningspuljerne:

Aarhusianerne lykkedes med at fastholde bronze-placeringen med deres sejr ude over AaB, og fordi Brøndby skuffede med deres 3-2-nederlag ude mod Horsens. FCN er efter deres hjemme-nederlag mod FCM toppens nummer fem med tre point ned til AaB.

Derfor ser stillingen i Mesterskabsspillet denne sæson således ud:



Mesterskabsspillet 1. FC Midtjylland: 65 point

2. FC København: 56 point

3. AGF: 47 point

4. Brøndby: 42 point

5. FC Nordsjælland: 41 point

6. AaB: 38 point

Rasmus Falk og resten af FCK fik bugt med Randers, der derfor skal spille gruppespil senere på sommeren. Foto: Lars Poulsen

Randers som førstevælger

AaB klarede frisag i toppen efter hjemme-nederlaget mod AGF, fordi Randers ­ude mod FCK måtte strække gevær med et nederlag. Derfor valgte Randers som førstevælger og med flest point i gruppespillet at gå i pulje 2 med Hobro og Esbjerg.

Lyngby, Horsens og OB kunne ikke nå Randers’ top i bunden, men i stedet dyste internt om ottendepladsen og dermed andetvalg af pulje til gruppespillet.

Det endte ud til fordel for Horsens efter det dramatiske opgør mod Brøndby. Jyderne snupper ligeledes en tur i pulje 2.

OB fik det sidste ord som nier, og de måtte naturligvis vælge en plads i pulje 1.

Bunden blev der ikke ændret ved, at SønderjyskE bliver 11’er, Hobro 12’er og at Esbjerg slutter næstsidst foran Silkeborg, som begge får svært ved at holde sig i landets bedste række.

Lyngby vil ærgre sig blå og gule, da en 8. plads blev vekslet til en 10. plads i overtiden mod Hobro. Derfor ender de på den sidste tilbageværende plads i pulje 1.

Og således kommer gruppespillet til at se ud som nedenstående:



Gruppespillets pulje 1 9. OB: 33 point

10. Lyngby: 32 point

11. SønderjyskE: 27 point

14. Silkeborg: 16 point

Gruppespillets pulje 2 7. Randers: 35 point

8. Horsens: 34 point

12. Hobro: 23 point

13. Esbjerg: 18 point

