Her er FCM-stjernens bijob

Han er en snu spiller på banen, og han er også skarp uden for kridtstregerne.

Den tidligere danske landsholdsspiller Lasse Vibe, der i januar skrev under på en kontrakt med FC Midtjylland, er blevet ansat i virksomhedenImperium Sports Family Office som økonomisk rådgiver.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Lasse Vibe, 33 år, fortæller til Berlingske, hvorfor han har valgt at takke ja til at blive partner i virksomheden.

- Jeg håber, at jeg kan hjælpe så mange som overhovedet muligt med at optimere deres økonomi. For nogle er det små ting, der kan forbedres, og for andre er det mere omfattende.

- Og det er ikke kun store privatøkonomier som for eksempel hos spillere i Premier League, der er interessante. Tit betyder det mest, når formuen er mindre, for så skal man passe bedre på den, siger Lasse Vibe.

Opgaven for FC Midtjylland-spilleren bliver at rådgive professionelle idrætsudøvere.

Ved siden af karrieren har Lasse Vibe taget en kandidatuddannelse fra CBS i finansiering og regnskab.