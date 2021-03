Her er hans nye job

Onsdag kl. 21 mødes Barcelona og Sevilla i en afgørende semifinale i Copa del Rey - se den eksklusivt i Ekstra Bladet+

En hovedskade tvang i sommer Martin Ørnskov til at indstille sin karriere som 34-årig, og siden har den tidligere Brøndby-spiller ikke været en del af fodboldverdenen, som ellers har været hans levebrød i mere end 15 år.

Nu vender han tilbage, kan tipsbladet.dk fortælle.

Martin Ørnskov er blevet ansat som assisterende træner for U19-holdet i Lyngby Boldklub. De Kongeblå var Ørnskovs sidste arbejdsgiver som aktiv, og nu bliver klubben hans første som træner.

Den pensionerede midtbanespiller skal assistere cheftræner Mads Kristensen resten af indeværende sæson.

- Det er en sjov og spændende mulighed for mig. Jeg har glædet mig til at komme i gang igen, efter at jeg blev tvunget til at stoppe karrieren på grund af min hovedskade, og på den her måde kan jeg både teste hovedet og trænerfaget, siger Martin Ørnskov til tipsbladet.dk.

Det seneste halve år har han brugt på at komme sig over den hjernerystelse, der tvang ham til at stoppe med fodbolden.

- Jeg har blandt andet lavet nogle øjenøvelser. Det går heldigvis bedre nu, men jeg døjer stadig med hovedpine og tinnitus. Især tinnitussen er slem engang imellem, fortæller Ørnskov.

Havde svært ved at holde kæft

Det er langt fra første gang, at en tidligere topspiller kaster sig over trænerfaget efter afslutningen på karrieren, og mange formår at drive det langt ude på trænerbænken. Af de 12 nuværende Superliga-trænere har syv en fortid som spiller.

Martin Ørnskov er sikker på, at de erfaringer, han høstede som spiller, kan bruges som U19-træner i Lyngby.

- Jeg har været anfører i rigtig mange år, og jeg tænkte måske lidt som en træner inde på banen, da jeg spillede. Jeg var nysgerrig på det taktiske og havde svært ved at holde min kæft. Nu kan jeg teste, om det er lige så spændende at stå ude på sidelinjen, og Lyngby er et rigtig godt sted at starte, siger Ørnskov og tilføjer:

- Jeg kan give noget erfaring og nogle tanker fra mange år som professionel videre. Jeg kan forhåbentlig give de unge spillere nogle genveje og være med til at sikre, at de ikke begår de samme fejl, som jeg begik. Og så glæder jeg mig meget til at arbejde med at gøre unge spillere bedre.

- Jeg ved, hvordan de tænker i de forskellige situationer. Det kan måske både være en fordel og en ulempe, for jeg skal selvfølgelig huske, at jeg ikke kun skal se tingene fra en spillers perspektiv nu. Jeg er dog sikker på, at min erfaring fra banen er værdifuld.

Martin Ørnskovs kontrakt gælder for resten af indeværende sæson, og han har ikke gjort sig mange tanker om, hvad han drømmer om at opnå i sit nye liv som træner.

- Det er for tidligt at sige noget om fremtiden. Jeg ved ikke, hvad der skal ske fra sommer, og der er også rigtig mange ting i spil for Lyngby i øjeblikket. Nu tester jeg i første omgang trænergerningen af, og så må vi se, hvad der sker, slutter han.

Martin Ørnskov repræsenterede Silkeborg IF, Viking, Brøndby IF og Lyngby Boldklub i sin aktive karriere. Han er noteret for 296 kampe i Superligaen.

