Her er planen: Julefodbold i Superligaen

Divisionsforeningen arbejder med tre startweekender for næste sæson, hvor to af de weekender betyder superliga-fodbold i julen - 26.-27. december

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

Boxing Day er en af de mest historiske og traditionsrige fodbolddage i Premier League. Tilskuerne valfarter til stadion iført nissehuer og godt humør efter julemiddagen.

Nu kan det scenarie også blive virkelighed i Superligaen. I hvert fald for den kommende sæson.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger arbejder Divisionsforeningen i udkast med planer, hvor der skal spilles superliga i weekenden 26.-27. december.

Der arbejdes på, at Superligaens nye sæson kan starte i tre weekender – 22.-23. august, 29.-30. august eller efter landskamppausen 12.-13. september.

Med start 29.-30. august eller 12.-13. september betyder det lige nu, at man kommer til at spille superligafodbold mellem jul og nytår. Altså i weekenden 26.-27. december.

Netop weekenden 29.-30. august virker som det mest realistiske scenarie for startdato for den kommende sæson, fordi spillerne både skal have mulighed for en kort sommerferie efter afslutningen på sæsonen 26. juli. Samtidig skal der også være plads til en komprimeret opstart før den nye sæson.

Ferien bliver kort for spillerne i Superligaen. FC København skal ud at spille europæisk i dagene 25.-27. august. Foto: Lars Poulsen

Med start allerede i weekenden 22.-23. august vil to af klubberne få en meget kort opstart. Planen er nemlig, at kampen om den sidste europæiske plads – mellem nummer tre og syv – skal spilles 29. juli.

Det vil sige, at de to klubber kommer under ekstra pres med hensyn til ferie og opstart, hvis 22.-23. august skal i spil.

- Vi er slet ikke færdig med at lægge planerne for den kommende sæson. Der er mange forskellige ønsker, og det er bliver nok vanskeligt at tilgodese alle ønsker.

- Vi får et travlt fodbold-efterår, fordi vi skal indhente den måned, vi har tabt på grund af coronaen, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.

Brøndby var skuffede i søndags, da FCK bragte sig foran. Det kan godt være spillerne nu skal ærgre sig over, at sommerferien bliver kortere og vinterferien nok ikke bliver tre uger lang, fordi der måske skal spilles mellem jul og nytår. Foto: Lars Poulsen.

Hverdage kan komme i spil

I et af de udkast, der er i spil med superligastart 29.-30.august, skal 15 spillerunder afvikles i efteråret. Alle fastsat til weekender.

Normalt er der en regel om, at der ikke må spilles kampe i den bedste fodboldrække på dage, der er reserveret til europæisk fodbold. Men det kan komme i spil i år, fordi der er tale om en force majeure situation oven på coronapandemien.

Hvis Divisionsforeningen sammen med klubberne beslutter sig for at spille midtugekampe kan det betyde, at de slipper for kampen i juledagene. Udfordringen er nemlig også, at spillerne skal holde deres hovedferie i vinterpausen. Og den ser allerede ud til at blive forkortet.

- Det er et stort puslespil, vi skal have lagt. Jeg kan allerede nu sige, at vinterpausen bliver kortere end normalt, fordi vi skal være færdig med turneringen i slutningen af maj på grund af EM-slutrunden, fastslår Claus Thomsen, der forventer, at den endelige plan er godkendt af klubberne i løbet af et par uger.

En sandsynlig startdato efter julepausen kan blive allerede 6.-7. februar 2021.

Sådan spiller de i Europa i efteråret Sådan spilles kampene i efterårets kvalifikation og gruppespil: 25.-26. august: Champions League kvalifikationsrunde to, hvor de danske mestre træder ind. 27. august: Europa League kvalifikation i første kvalrunde for vinderen af opgøret mellem nummer tre og syv i Superligaen. 15.-16. september: Champions League kvalifikationsrunde tre. 17. september: Europa League kvalifikation, hvor nummer to fra Superligaen træder ind. 22.-23. september: Champions League play off, hvor der spilles ude og hjemme om pladser i gruppespillet. 24. september: Europa League tredje kvalifikationsrunde, hvor de danske pokalvindere træder ind. 29.-30. september: Champions League play off returkampe. 1. oktober: Europa League playoff om kval til gruppespillet. 20.-21. oktober: Champions League gruppespillet første kamp. 22. oktober: Europa League gruppespillet første kamp. 27.-28. oktober: Champions League gruppespil anden kamp. 29. oktober: Europa League gruppespil anden kamp. 3.-4. november: Champions League gruppespillet tredje kamp. 5. november: Europa League gruppespillet tredje kamp. 24.-25. november: Champions League gruppespillet fjerde kamp. 26. november: Europa League gruppespillet fjerde kamp. 1.-2. december: Champions League gruppespillet femte kamp. 3. december: Europa League gruppespillet femte kamp. 8.-9. december: Champions League gruppespillet sjette kamp. 10. december: Europa League gruppespillet sjette kamp.

Opkøbsalarm i Superligaen

Køb en Superligaklub: Her er tilbuddene