Her er prisen: Kræver millioner trods kontraktudløb

Om et halvt år kan Jon Dagur Thorsteinsson smutte gratis, men AGF kræver stort beløb for spilleren

Det ligner en skilsmisse, når Jon Dagur Thorsteinssons kontrakt med AGF udløber til sommer.

Der skal ifølge Ekstra Bladets oplysninger ske noget meget uventet, hvis aarhusianerne skal lykkes med at få en forlængelse på plads med deres islandske kantspiller.

Og som det ser ud lige nu peger pilen for Jon Dagur Thorsteinsson mod et skifte ud af Skandinavien. AGF har, siden Peter Christiansen var sportschef i klubben indtil slutningen af 2020, forsøgt at forlænge islændingens kontrakt, men uden held.

Derfor er januar allersidste chance, hvis AGF ønsker bare en anelse kompensation for den 23-årige kantspiller. Men det bliver ikke billigt af den grund for interesserede klubber at vriste Jon Dagur Thorsteinsson fri.

Artiklen fortsætter efter billedet..

Thorsteinsson i kamp i Superligaen. Foto: Jens Dresling

AGF har ifølge Ekstra Bladets oplysninger nemlig sat en pris på 750.000 euro – der svarer til tæt på 5,6 mio. kroner, hvis kantspilleren skal købes fri i januar. Dermed har AGF også kraftigt indikeret, at de ønsker at holde på Thorsteinsson kontrakten ud.

Om bare et halvt år er Thorsteinsson fri til at skifte til en anden klub, og allerede nu kan han tale med interesserede klubber om fremtiden. Og medmindre noget helt uventet sker, så ligger den fremtid altså næppe i AGF.

Men de næste seks måneder ser til gengæld ud til at blive i Aarhus.

