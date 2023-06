Her er Superliga-programmet

Hvidovre IF kommer på en stor opgave, når holdet efter 26 års fravær vender tilbage til Superligaen.

Oprykkeren gæster således FC Midtjylland fredag den 21. juli i premieren på 2023/24-sæsonen.

Også i anden runde spiller Hvidovre på udebane for at give kommunen tid til at få lavet de nødvendige opgraderinger på stadion. Her går turen til Randers, inden AGF i tredje runde bliver første gæst på det opdaterede Hvidovre Stadion.

Hvidovre er tilbage i det fineste selskab efter 26 års fravær og gør comeback mod en klub, der ikke eksisterede dengang. (Arkivfoto). Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det fremgår af programmet for de syv første runder, der er offentliggjort på Superligaens hjemmeside med både datoer og tidspunkter.

I åbningsrunden er FC København lørdag på besøg i Lyngby, inden mesterholdet spiller sin første kamp i Champions League-kvalifikation i den følgende midtuge.

Den anden oprykker, Vejle, gæster i sin første kamp i comebacket til det fineste selskab bronzevinderen AGF søndag, der desuden byder på opgør mellem OB og Randers samt Silkeborg og Brøndby.

FC Nordsjælland og Viborg runder første runde af mandag aften.