Her er Superligaens hemmelige nødplan

Der bliver jongleret med flere forskellige Superliga-planer på Divisionsforeningens kontor i Fodboldens Hus i Brøndby.

Mandag var der stormøde med alle divisionsklubber, og Divisionsforeningen kunne løfte sløret for sin plan.

Den går i al sin enkelthed ud på at få afviklet alle sæsonens resterende kampe, og der er tre forskellige tidsscenarier i spil.

Den plan blev beskrevet i pressemeddelelsen, men der blev ikke brugt mange linjer på øvrige planer, selvom en forkortet sæson var et tema på mødet.

Divisionsforeningen har nødplaner klar i skuffen, hvis coronakrisen forværres, og det ikke lykkes at komme i gang som skitseret i plan A.

- Vi har forskellige modeller. Der er nogle muligheder for at spille med et reduceret kampantal, men det vil vi gøre alt for at undgå, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, til Ekstra Bladet.

Han ønsker ikke at udtale sig om de forskellige modeller. Det vil først ske, hvis Superligaen skulle havne i en situation, hvor det er nødvendigt med disse alternativer.

- Kommer vi derhen, vil der nok være meget lidt at vælge imellem. Og i øvrigt er der luft, så vi kan eksekvere vores plan A på kortere tid, siger Claus Thomsen.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, tror på, at sæsonen bliver gennemført, og alle kampe bliver spillet. Foto: Mik Eskestad

Der er ikke tale om endelige planer, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev nødplanerne skitseret for klubberne på mandagens møde.

Hovedfokus i plan B er at få afviklet alle kampe nedrykningsspillet, og naturligvis de to playoff-kampe, hvor treerne fra de to puljer kæmper om en plads i Superligaen.

Her vil mesterskabsspillet blive forkortet, så de seks klubber kun mødes én gang.

Der er også en plan C, som kan hives frem. I den handler det om af få afviklet de to sidste runder i grundspillet plus det udsatte opgør mellem AGF og Randers.

De to runder vil ikke kunne ændre stillingen i bunden afgørende, men Divisionsforeningen vil kunne sige, at alle klubber har mødtes to gange.

Dermed kan de bedre forsvare en skrivebordsnedrykning af Silkeborg, Esbjerg og Hobro, som vil indtage de tre pladser efter grundspillets afslutning.



Sådan er planerne Plan A Alle resterende kampe i Superligaen afvikles. Der er tre tidsintervaller i spil (ultimo april-ultimo juni, medio maj-medio juli og ultimo maj-ultimo juli). I alle tre versioner er der planlagt med afvikling af de resterende kampe i pokalen. Plan B Det har høj prioritet at få afgjort nedrykningsspørgsmålet på sportslig vis. Derfor vil man ikke pille ved nedrykningsspillet. Problemet her er manglen på tid. Det vil ikke være muligt at afvikle alle ti runder i mesterskabsspillet, men det løses ved, at de seks klubber kun mødes en gang. Der vil være en udfordring omkring pokalturneringen og fordelingen af de europæiske pladser. Plan C Man vil meget nødigt ud i dette scenarie. Men betyder coronakrisen, at det bliver umuligt at afvikle hele sæsonen, vil man gøre alt for at få spillet de to sidste runder af grundspillet. I 1. division vil man også søge at afvikle to runder mere, så alle har mødt hinanden to gange. Plan D Hvis coronakrisen gør, at der ikke kan spilles fodbold i flere måneder, kan man havne i en situation, hvor Superligaen ikke kan færdigspilles. Sæsonen vil være gældende, og man vil tage udgangspunkt i stillingen, som den er nu.

Se også: Topklub ryger under administration

Se også: Løj sig til Liverpool: Blev afsløret på pressemøde

Se også: Flytter ud af byen: TV-værts vilde penthouse til salg igen