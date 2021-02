Her er Superligaens lønkonger: top 21-30

Sådan gjorde vi

Hemmeligheder

Superliga-klubberne værner om spillernes lønninger, som var det statshemmeligheder.

Det er dog gennem årsregnskaber muligt at få et mere eller mindre præcist billede af lønbudgetter og den aktuelle udvikling.

Stor indsigt

Fodbold er en branche, hvor klub- og sportsdirektører samt agenter er tvungne til at holde sig ajour med lønudviklingen.

På den måde er fodboldbranchen fyldt med personer med stor indsigt.

I forbindelse med lønoversigten i Superligaen har Ekstra Bladet været i kontakt med et utal af indsigtsfulde personer fra dansk fodbolds inderkreds for at danne et indtryk af lønhierarkiet ikke alene i Superligaen, men helt ned på klubniveau.

Kalkuleret månedsløn

Vi opererer i denne sammenhæng med en kalkuleret månedsløn, som tager højde for, at fodboldspillere ofte får store engangsbeløb (sign-on-fee).

Eksempelvis fik Bryan Oviedo et meget stort sign-on-fee, da han skiftede til FCK. Derved er hans løn meget højere det første år i forhold til sidste kontraktår, der begynder til sommer.

Erik Sviatchenko fik også en stor pose penge (sign-on-fee), da han før jul forlængede sin aftale på heden. Omvendt får Kian Hansen en stor pose penge - sign-off-fee - hvis han fuldfører sin kontrakt

Lejede spillere tæller ikke med

Lejede spillere indgår ikke i opgørelsen. Det gælder eksempelvis Mathias Zanka Jørgensen, Lukas Lerager og Jens Martin Gammelby. Men det gælder også de udlejede spillere, hvor klubberne kompenseres. Ante Erceg koster Brøndby 260.000 kr. om måneden, men lige nu betaler NJ Osijek et ukendt beløb for at leje ham hver måned. Kroaterne betaler dog ikke den udgift, som Brøndby reelt har. Samme situation er gældende omkring spillere som Robert Mudrazjia, Michael Lüftner og Guillermo Varela, hvor FCK kompenseres fra de klubber, der har lejet spillerne.

Ingen kommentarer

Ingen af de mange kilder, vi har talt med i forbindelse med denne opgørelse, har ønsket at knytte kommentarer til de konkrete beløb i Ekstra Bladets omfattende løngennemgang for hele Superligaen.