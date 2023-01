Her er Superligaens største salgsbomber

Der er flere spillere klar på affyringsrampen - Andreas Schjelderup er lige nu Superligaens største salgsobjekt - et salg kan ske nu med klubskifte til sommer

Nu sker det igen!

Der skal gang i transfermøllen.

Superligaen er igen klar til de store handler. Der skal købes, men der skal også sælges.

Det er tidspunktet for forstærkninger for dem, der er bagud i tabellen. Men det er også tid for oprustning for dem, der skal forsvare deres position.

En del spillere står allerede klar på affyringsrampen til større udfordringer. De er ved at vokse ud af Superligaen.

Andreas Schjelderup er Superligaen største salgsobjekt. Det kan blive et salg nu med et klubskifte efter sæsonen. Foto: Jens Dresling.

En af dem er Superligaens topscorer, 18-årige Andreas Schjelderup, der er Superligaens største salgsobjekt. Med kontraktudløb om halvandet år kan januar godt være tidspunktet, hvor der sker en handel.

FC Nordsjælland kan i hvert fald ikke vente længere end til sommer, hvis der skal mange penge i kassen. Schjelderup har indtil videre afvist at tale forlængelse af kontrakten.

Han var tæt på Sevilla i sommer, men klubberne kunne ikke blive enige. Nu kan et scenarie sagtens blive, at han bliver solgt i januar, men først skifter efter sæsonen til sommer.

Nordmanden er eftertragtet både på grund af præstationerne, men i lige så høj grad på grund af hans udvikling og unge alder.

Anis Ben Slimane kan blive solgt i januar-vinduet. Han har halvandet år igen, men ønsker ikke at forlænge aftalen. Det kan være nu Brøndby skal slå til. Foto: Lars Poulsen.

En anden ung spiller, der skal til udlandet, er Brøndbys Anis Ben Slimane.

Efter VM og manglende lyst til at forlænge kontrakten i Brøndby, der udløber i 2024, kan januar blive tidspunktet, hvor han får en større scene som sin hjemmebane.

FC Københavns Victor Kristiansen er et andet navn, der kan stå foran et stort vinterskifte. Han har længe haft vokseværk og Superligaen virker som en for lille legeplads til hans fodboldmæssige talent.

Victor Kristiansen er ved at vokse ud af Superligaen. Foto: Jens Dresling.

Januar-vinduet i år blev på mange måder et hektisk transfervindue, hvor Jonas Wind blev det største salg, da han skiftede til Wolfsburg for en pris i niveauet 90 mio. kr. Men også Brøndby fik mange penge i kassen med salgene af Mikael Uhre og Morten Frendrup.

Nu venter et transfervindue, der traditionelt bliver brugt af klubberne til at supplere deres spillertrup. Det er normalt om sommeren de store udskiftninger sker i klubberne.

Her er ti af Superligaens største salgsemner: