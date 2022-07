Her kommer Superligaens store overraskelse

Statistikken er ligefrem ikke med OB.

Blot én gang i løbet af de seneste ti sæsoner har OB spillet sig ind i top-6.

Det var for fire år siden. De andre år har det fynske fodbold-flagskib kæmpet i den tunge ende af tabellen.

Men skal man tro Ekstra Bladets sportschef, Michel Wikkelsø Davidsen, så bliver det her sæsonen, hvor OB kan blive sæsonens helt, store positive overraskelse.

Han har i hvert fald en stor fidus til Andreas Alms mandskab.

Når man ser på sæsonen er der stor tiltro til, at FCK kan genvinde guldet, lige som alle reporterne er enige om, at Lyngby bliver den ene nedrykker.

Tre af Ekstra Bladets superliga-reportere kommer her med deres bud på de mest interessante spørgsmål for sæsonen.

Sportschef Michel Wikkelsø Davidsen har følgende bud for sæsonen:

Han viste smagsprøver på sin flair i guldafgørelsen. Han spillede sig vigtigere for FC København, end man kunne tro, en relativt ukendt 19-årig islænding ville være i stand til. Han kan eksplodere i denne sæson.

Profilen - Gustav Isaksen, FCM

Isaksen har ligget i zonen mellem stortalent og reel Superliga-profil i en sæsons tid, men på sine gode dage viste han sig ustoppelig i seneste sæson. Nu tager han det endelige skridt op for FC Midtjylland og bliver sæsonens helt store profil med sin fart, driblestyrke og uforudsigelighed.

Mestrene har den bedste spillerstald, og intet tyder på, at man slipper nogen profiler. Spillestilen blev defineret mod slutningen af sæsonen med hårdt pres og flydende pasninger på små områder – med ungt blod. Det løfter sig kun yderligere nu, og hvis de lykkes med at hente en kvalitetsangriber, bliver det en af de sæsoner, hvor spændingen forsvinder tidligt.

De rykker ud - Lyngby og Viborg

Jeg vil faktisk have det ærgerligt med det, hvis jeg får ret. For det er to fede fodboldbyer, som jeg elsker at se fodbold fra. Men jeg tror, at AC Horsens-stilen med de dyder, som Jens Berthel Askou har pumpet ind, kan skrabe det nødvendige pointtal sammen til overlevelse. Lyngbys materiale er ikke stærkt nok, og Viborg mister pusten nu, når trænerskiftet fra en Friis til en anden Friis for alvor sætter ind.

Hold øje med - Jakob Breum, OB

Jeg forelskede mig i teenageren i sidste sæson. En offensiv entertainer med så meget fodbold i benene, at man ikke skulle tro, han var trænet i Danmark. Jeg falder altid for spillere, der selv i de mest intetsigende kampe kan underholde mig med deres spillestil. Breum er en af dem.

Det glæder jeg mig mest til

At se OB – og hvad de kan, når de møder kompetent modstand. Der er trukket et godt koncept ned over det hold, som jeg inden sidste sæson udråbte til ligaens mest grå af slagsen. Nu står jeg et andet sted, da det koncept løfter farverige spillere som Mads Frøkjær, Jakob Breum og Issam Jebali. OB kan blive sæsonens overraskelse.

Der er næppe tvivl om, at Slimane drømmer sig ud på større adresser, og han får til november det største udstillingsvindue af alle til at vise sig frem. Brøndbys midtbanemand skal med Tunesien til VM, og hvis han fortsætter sin udvikling i Brøndby, vil en januartransfer være helt oplagt med potentielt god fortjeneste til Brøndby. Jeg tror på et salg af Slimane i løbet af det kommende år.

Ekstra Bladets journalist Mads Glenn Wehlast har følgende bud på for den nye sæson:

Foråret viste, hvor stort talent og potentiale, han i virkeligheden har. Han sluttede stærkt af med tre scoringer i de to sidste kampe i sæsonen. Og nu står han foran det store gennembrud. Det kan blive en fantastisk sæson for ham.

Profilen - Rasmus Falk, FC København.

Sidste efterår blev delvist ødelagt af en skade. Men han nåede topniveauet i foråret. Og det kommer vi til at se mere til i den nye sæson, hvor han med sikkerhed bliver en af de mest markante skikkelser i ligaen.

De vinder guld – FCK.

Selv om de sideløbende jagter en plads i Champions League, så har truppen en bredde og dybde, at de godt kan spille på flere heste. De økonomiske muskler er store, og forudsigelsen er, at FCM kan få svært ved at følge med. Bekymringen kan blive, hvis afstanden bliver for stor mellem de to rivaler.

De rykker ud – Horsens og Lyngby

I sidste sæson viste oprykkerne fra Viborg og Silkeborg vejen til overlevelse. I denne sæson ser det meget svært ud for de to oprykkere fra Lyngby og Horsens. Det peger mod et hurtigt retur til 1. division. Viborg kan havne i nedrykningskampen, men de redder sig fri.

Hold øje med – Roony Bardghji, FCK

Den 16-årige komet boblede op sidste efterår, fik det sværere i foråret, men nu er tiden, hvor han for alvor er et talent vi skal holde ekstra godt øje med. For han spiller helt sikkert på lånt tid i Superligaen. Der går ikke lang tid, før han er at finde i en udenlandsk klub.

Det glæder jeg mig mest til

At se om Silkeborg kan fortsætte med at være Superligaens mest seværdige hold at se på. Det var en nydelse at følge Kent Nielsens mandskab i bronzesæsonen. Velspillende, dynamiske og meget dygtige tila t holde fast i bolden. Men nu venter den svære sæson to, hvor det i første omgang handler om Kent Nielsen får lov at beholde hovedparten fra det velspillende mandskab. VHS-trioen - Vallys, Helenius og Sebastian er stadig i klubben, men transfervinduet er åbnet længe endnu.

Den 21-årige back leverede en storslået sæson og er helt sikkert på blokken hos rigtig mange klubber. Han er hurtig, dynamisk og gennembrudsfarlig. Han er en efterspurgt vare. Den eneste udfordring kan blive prisen, hvis Silkeborg holder fast i et krav om tre mio. euro – 22,5 mio. kr.

Ekstra Bladets journalist Thomas Nørgaard Andersen har følgende bud på for den nye sæson:

Gennembruddet - Elias Olafsson, FCM.

Han lignede ikke én af Superligaens bedste keepere inden sin sæsondefinerende skade i foråret. Islændingen tager revanche denne sæson og bliver en kæmpe profil i den FCM-defensiv, der skal kittes sammen, hvis hullet til FCK skal lukkes. Olafssons talent er enormt.

Profilen – Pep Biel, FCK

Pep Biel – Spanieren bliver mere og mere afgørende for FCK, og hvis han ikke allerede var Superligaens profil i seneste sæson, så bliver han det i år. Mangler lige at tage det sidste ansvar i offensiven, men de afgørende aktioner omkring modstanderens felt er knivskarpe.

De vinder guld - FCK

De vandt guld i en sæson, hvor man sidder med fornemmelsen af, at der var masser af ting, der kunne bygges på og gøres bedre. Det kan Jess Thorup få gjort nu samtidig med, at man får de sidste nøglebrikker på plads i truppen. Både FCK og FCM skal sandsynligvis forholde sig til et europæisk gruppespil.

De rykker ud – AC Horsens og Lyngby.

Oprykkerne ryger ud igen. Det kan ikke være anderledes, når man ser på trupstyrke og spillerbudget. Hverken Horsens eller Lyngby kommer op med samme momentum som Silkeborg og Viborg. Hvis Horsens eller Lyngby skal overleve, skal de håbe på en nedsmeltning fra Viborg, der ’risikerer’ at få en håndfuld Europa-kampe.

Hold øje med – Frederik Carstensen, Silkeborg

Silkeborg har flere offensive profiler klar på transferrampen, men 20-årige Frederik Carstensen står klar i kulissen til at tage over. Der er kæmpe forventninger i Silkeborg til den 20-årige offensiv-spiller, der betegnes som ’endnu mere talentfuld’ end storebror Rasmus Carstensen.

Duopolet med FCK og FCM - Hvordan udvikler styrkeforholdet sig mellem de to store i dansk fodbold? Kan FCM fortsætte med at bokse med FCK? Derudover bliver det uhyre interessant at se AGF under Uwe Rösler, samt hvordan Silkeborg og Kent Nielsen takler den svære sæson to, hvor der endda er et Europa-gruppespil at jonglere også.

Han bliver solgt – Evander, FCM

På sine bedste dage er brasilianeren vokset langt ud af Superligaen, og Evander virker til at være klar til noget større. Kreatøren har fortjent sit skifte, og med kontrakt til 2025 kan Claus Steinlein samtidig slikke sig om munden over udsigten til et stort millionsalg.