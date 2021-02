Hidsig gulddyst: Sådan står bejlerne

Fire bejlere i kampen om guldet – FCM er favoritter til at forsvare titlen, men det bliver efter et tæt opløb, hvor både FCK, Brøndby og AGF kan blande sig

Vi er halvvejs i Superligaen, og der er åben kamp om mesterskabet.

Der er fire reelle bejlere til guldet. Nuvel, chancerne er ikke store for AGF. Her skal et mirakel til, men umuligt er det ikke.