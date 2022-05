Historisk Brøndby-krise: Begriber det ikke

Krisen kradser for alvor i Brøndby, efter at de søndag tabte til Randers i en kamp, hvor de havde over en time i overtal

Syv nederlag i træk. Syv!

Brøndby havde alle muligheder for endelig at hente tre point, da de spillede over en times fodbold med en mand i overtal, men i stedet udvider de blå-gule deres negative klubrekord i Superligaen.

Randers FC blev således dem, der kunne gå jublende fra banen, efter en sen scoring fra Nicolai Brock-Madsen sikrede hjemmeholdet en sejr på 2-1.

Det så ellers ud til, at det endelig skulle blive en dag, der gik Brøndbys vej.

Den unge og altid pågående Mathias Kvistgaarden fejrede sin nylige kontraktforlængelse med at komme på tavlen, da han efter 26 minutter stangede bolden i kassen.

Og hold nu op, hvor skal de være glade for ham på Vestegnen. For lige nu er han klubbens eneste lyspunkt i en ellers tandløs offensiv.

Alle i Brøndby har sukket efter mål, og der skulle et fremragende hovedstød fra den 20-årige angriber til at bryde den lange tørke af minutter uden mål i åbent spil.

Glæden var til at få øje på, da Nicolai Brock-Madsen scorede til sidst for Randers og blev matchvinder. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Faktisk skal vi helt tilbage til 13. marts i 1-1-opgøret mod AGF for at finde sidste gang, det skete.

Kvistgaarden både trampede og kæmpede sig igennem Randers til tider lidt tvivlsomme defensiv, og det gav til sidst pote. Men så er der heller ikke meget godt at sige om Brøndbys præstation søndag eftermiddag.

Stephen Odey blev kort tid efter vist ud efter et hovedløst slag mod Joe Bell, og bedst som man troede, at Brøndby nu kunne cruise med en yderst vigtig sejr i forhold til mulighederne for europæisk fodbold i næste sæson, var det i stedet hjemmeholdet, der var klart bedst.

Jakob Ankersen fortsatte de gode takter fra sidste uges kamp mod FC København og fik tilkæmpet sig et straffespark, som Lasse Berg Johnsen sikkert sparkede ind.

Og det bringer mig tilbage til Brøndby.

For jo, de blå-gule var uden stamspillerne Andreas Maxsø, Sigurd Rosted og Simon Hedlund, men hvis man ikke kan levere en bedre indsats i Randers med en mand i overtal, så har man intet at gøre i Europa.

Der var tænding undervejs i opgøret. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Brøndby har voldsomme problemer med at skabe chancer og lave mål, og havde det ikke været for unge Kvistgaarden, så havde det været decideret skandaløst at kigge på.

Det er alt for tidligt at skulle forlange kontinuerlige mål fra en blot 20-årig Brøndby-knægt, og det må fortsat være Niels Frederiksens helt store hovedpine at få knækket koden rent offensivt.

Brøndby-træneren må derfor også for alvor ryste på hovedet, når han ser på den generelle indsats, som hans hold leverede efter Odeys røde kort.

Stephen Odey dummede sig og fik et tidligt rødt kort. Foto: Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Pludselig virkede Brøndby både passive, langsomme og idéforladte, og spiller man sådan, ender man ofte med at blive straffet.

Og det var præcis, hvad der skete i det 87. minut, da Nicolai Brock-Madsen steg til vejrs efter et hjørnespark. Randers-fansene var i ekstase.

De forsvarende danske mestre kan dog glæde sig over, at de fortsat er med i kampen om bronzemedaljen på trods af en sjetteplads.

Mellem tredje- og sjettepladsen er det nemlig stadig et meget tæt løb, men én ting er sikkert. I den pulje, der hedder AaB, Silkeborg, Randers og Brøndby, er der ét hold, der er dårligere end de andre..

Og det er Brøndby.