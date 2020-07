Historisk FCK-drop

AARHUS (Ekstra Bladet): AGF brød 11 års forbandelse mod FC København og meldte sig ind i kampen om sølvet med en stærk 1-0 sejr over FC København søndag aften.

Sejren sikret et kvarter før tid, da FC Københavns keeper Kalle Johnsson mistimede sit indgreb på et hjørnespark fra Casper Højer og tabte bolden ind i eget net.

En sejr der i realiteten sender guldet til FC Midtjylland og betyder, at FC København nu skal kigge sig over skulderen, hvor De Hvide nu er fire point efter inden sidste halvdel af slutspillet.

Målet blev scoret på et tidspunkt, hvor AGF for alvor rakte ud efter sejren.

Bror Blume kom i minutterne før sejrsmålet frem til en gylden.chance efter et subllmt opspil iscenesat af indskiftede Gift Links over højresiden.

Gift Links kunne have bragt AGF i spidsen på angrebet lige inden scoringen, men Kalle Johnsson reddede sublimt, og det lignede en stor aften for FCK-keeperen på det tidspunkt.

Det ændrede fejlen på sejrsmålet på.

For to år siden eksploderede Aarhus Stadion i ekstase over Jens Stage, da han bankede De Hvide på 1-0 mod FC København.

Søndag aften var stemningen vendt 180 grader.

Da Superligaen omsider fik lov til at lukke op for stort publikum, så var det med gentagne 'Judas'-sange mod Jens Stage at den hjemvendte aarhusianer blev mødt. Det blev aldrig Jens Stages aften i Aarhus, og hånlatteren var til at høre, da han blev udskiftet ved pausen.

Stages exit banede vejen for Jonas Wind og en meget dominerende indledning på anden halvleg, hvor løverne sværmede omkring hjemmeholdets mål, og det lignede kun et spørgsmål om tid før det overbelastede AGF-mandskab ville knække sammen.

Men AGF har gjort det til sit varemærke at kæmpe ufortrødent til sidste fløjt. Og det personificerede Frederik Tingager denne aften, da Rasmus Falk lidt tilfældigt fik muligheden for at spille Mohammed Daramy fri. FCK-talentet rundede William Eskelinen og huggede mod kassen, men inde på stregen ofrede AGF-forsvareren alt og reddede mirakuløst. Returbolden røg ud til Jonas Wind, som dog blev blokeret af endnu en flyvende AGF'er, da Sebastian Hausner heroisk kastede sig ned i skudøjeblikket i minutterne lige efter pausen.

Og netop viljen til at ofre alt slog igennem, da AGF som en groggy bokser rejste sig. Frederik Tingager blev stadigt mere dominerende overfor FCK-angriberne, og da han tilbageerobrede bolden fra Dame N'Doye på baglinjen var det som om kampen tippede over i AGFs retning.

AGF gik op mod de forsvarende mestre med en startformation uden de tre spillere, som på skift er blevet udpeget som uundværdlige. Niklas Backman, Mustapha Bundu og Mustafa Amini var nok en gang ude med skader, så de helt unge, Jon Thorsteinsson, Sebastian Hausner og Benjamin Hvidt fik atter lov til at starte.

Hvidt debuterede som 16-årig i Parken med en drømmekamp, og han var atter godt opsat til et møde med løverne. I en tæt første halvleg var det Hvidt, der blev sat i scene, når hjemmeholdet viste tænder. Men Benjamin Hvidt er ingen naturlig afslutter. Han huggede snert forbi i kampens indledning og midt i første halvleg tvang han Kalle Johnsson til en stærk redning i FCK-målet.

Den første halve time gav Benjamin Hvidt en idé om, at et svækket AGF-mandskab kunne bide skeer med mestrene. Det sidste kvarter op mod pausen viste til gengæld, at FC København stadig har et gear mere end opkomlingene fra Smilets By. Benjamin Hvidt virkede mør og fik ikke stor hjælp fra Bror Blume.

Victor Nelsson fik bedre og bedre tag i Patrick Mortensen og uden den mulighed for AGF til at fastholde angrebene blev FC København stadig t mere dominerende op mod pausen.

Mohammede Daramy fandt gode positioner, men blev ikke for alvor farlig, fordi tilbagevendte Dame N'Doye kæmpede meget med at komme til sin ret overfor AGF-forsvaret.

I sidste ende vandt det hold, som ville det mest. Og nu drømmer de om sølv i Aarhus

