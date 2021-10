Historisk nedslagtning

OB tæskede Vejle med 6-0 i en kamp, hvor Vejle beviste, at de er langt fra Superliga-niveau

Et feststemt Nature Energy Park i Odense havde linet op til det helt store gilde, da OB tog imod Vejle Boldklub.

Fredagsbar og oktoberfest inden kampen skulle sikre, de knap 8500 tilskuere en forløsende start på weekenden.

Og hvilken start på festen, det blev. OB startede som lyn og torden og fik decibelniveauet på stadion til at stige minut for minut.

Knapt to minutter inde i kampen skabte Bashkim Kadriis hjørnespark kaos i Vejle-forsvaret. Max Fenger udnyttede situationen og antændte den propfyldte Richard Møller Nielsen-tribune.

Og de fik mere at varme sig på i støvregnen. En storspillende Mads Frøkjær så chancen, og blot to minutter efter føringsmålet skød han bolden ind bag en chanceløs Grytebust. Fire minutter senere var den gal igen.

Pinlig rekord

Efter otte minutter svigtede Superligaens bundprop igen. Jens Jakob Thomasen sparkede bolden ind via overliggeren, hvorefter det chokerede Vejle-hold samlede sig i en udtryksløs klynge.

Tre mål på otte minutter!

Vejle Boldklub var statister i egen kamp.

Efterfølgende fik Vejle skabt et par halve chancer, men det nåede aldrig at blive farligt, før Mads Frøkjær sendte bolden i mål til 4-0 efter 25 minutter.

Aldrig har der stået 4-0 efter 25 minutter i Superligaen, og dermed kan Vejle overgå egen negativ rekord fra 2001. Dengang lukkede de fire mål ind på 27 minutter mod FC Midtjylland.

Offensiv forbedring og flotte mål

Det er uvist, hvad Peter Sørensen fortalte sine spillere i pausen, men det virkede. De rødklædte fra Nørreskoven kom ud med et nyt udtryk, stod højere på banen og nærmede sig et par store chancer.

Samtidigt lignede OB-mandskabet et hold, der var tilfredse med resultatet, men fredagsfesten var slet ikke slut.

Peter Sørensen og Vejle fik historiske tæsk. Foto: Claus Fisker

Med to sublime skudfinter skød og en stensikker inderside fra kanten af feltet skød Troels Kløve OB foran med 5-0 efter 79 minutter

Og blot to minutter efter ville unge Jacob Breum bevise, at han kunne score et ligeså flot mål udenfor feltet som den mere rutinerede Kløve. De fynske fans kvitterede med gigantisk hyldest af den 17-årige angriber.

6-0. De glade fynboer forlod stadion med stor glæde, hvorimod Vejle i den grad får noget at tænke over i landskamp-pausen.

Eksperten: Det er jo exceptionelt!