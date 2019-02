Historisk runde i Superligaen: Det er aldrig sket før

Dommerne i Superligaen havde travlt i 23. spillerunde.

Da Michael Johansen to minutter før pausen præsenterede Vendsyssels Francisco Junior for sit andet gule kort i Parken mandag aften, var det sjette gang, at en mand i sort stangede et rødt kort ud i rundens syv kampe.

Det er aldrig tidligere sket i Superligaens historie.

Ifølge danskfodbold.com, der er DBU's officielle statistikere, har der ved seks tidligere lejligheder været fem udvisninger i samme runde.

Det er dog værd at bemærke, at der i flere af tilfældene blot blev spillet seks kampe i hver runde, hvor der i dag spilles syv på grund af udvidelsen fra 12 hold til 14 hold fra sæsonen 2016/2017.

Horsens tog hul på udvisningsshowet mod OB søndag eftermiddag, da Hallur Hansson fik sit andet gule kort, fordi dommer Michael Tykgaard noget kontroversielt mente, at Horsens-spilleren forsøgte at filme sig til et straffespark.

Det fik efterfølgende Horsens-træner Bo Henriksen til at efterspørge VAR i Superligaen.

Michael Tykgaard stod for rundens mest tvivlsomme udvisning, da han smed Hallur Hansson ud for film. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Rekorden var dog aldrig blevet til noget, hvis ikke AGF og FC Midtjylland havde sørget for hele tre udvisninger i de to klubbers opgør. Paul Onuachu, Marc Dal Hende og Casper Højer Nielsen fik alle to gange gult og røg tidligt i bad.

Det var første gang i små 23 år, at der faldt tre udvisninger i samme Superliga-kamp.

I søndagens sene kamp måtte Erik Marxen gå den tunge gang, da Randers mødte Brøndby, og mandag var det altså Vendsyssels Francisco Junior, der færdiggjorde arbejdet mod FCK i Parken.

Francisco Junior satte rekord i Superligaen, men det havde han nok gerne været foruden. Foto: Lars Poulsen

