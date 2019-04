Historisk straf til Brøndby og OB: Derfor sker det først nu

Der er tidligere episoder i dansk fodbold, hvor spillere er blevet udsat for smædesange som Viktor Fischer i søndagens kamp i Odense.

Men det er første gang i dansk fodbolds historie, at klubber er blevet idømt bøder som følge af deres fans’ sange.

Som det var tilfældet fredag med såvel OB’s som Brøndbys fans.

Og det er der en indlysende forklaring på, fortæller Jens Hjortskov, formand for DBU’s Disciplinærinstans, som Ekstra Bladet har været i kontakt med.

- Vi er ganske enkelt ikke tidligere blevet gjort opmærksom på, at der skulle være problemer, eller at der har været personer, der har følt sig krænkede. Det sker først nu, siger han.

- Reglerne er ikke nye. De har været der i flere år, siger han.

Ekstra Bladet forelægger ham informationen om, at såvel Viktor Fischer som Esbjergs målmand, Jeppe Højbjerg, i denne uge har udtalt, at det ikke er første gang, de har hørt, at fans har råbt ting og sager efter dem.

Men det kan Jens Hjortskov og DBU som sådan ikke bruge til så meget.

- Vores opgave er at fastsætte forholdsregler efter indberetninger eller af egen drift. Vi har ikke en udkørende task force på samtlige stadions hver weekend med notesblok og lydbånd, så vi kan overvåge alt.

Det kan have haft betydning

- På den måde fungerer vi som en domstol, og vi behandler de sager, der bliver indbragt af dem, der kan indbringe dem, siger han.

OB og Brøndby IF er hver blevet dømt til at betale 25.000 kroner som straf for, at deres respektive fans henholdsvis søndag og mandag til kampene i Superligaen mod FC København og FC Nordsjælland sang homofobiske sange om Viktor Fischer.

Straffen kunne have været hårdere, men DBU er af den overbevisning, at det var en formildende omstændighed, at Viktor Fischer gestikulerede ned mod OB's fans.

- Ud fra indberetninger har vi vurderet, at før scoringen og gestikulationen var det kun et fåtal, der sang, og efter gestikulationen var det langt flere.

- Vi kan ikke udelukke, at det har haft betydning for, at det eskalerede, fordi mange flere følte sig provokeret. Vi har vurderet, at det er en formildende omstændighed, siger Jens Hjortskov til Ritzaus Bureau.

