Hitter internationalt: - Exceptionelt gode spillere

FC Nordsjælland har to med på UEFA’s liste over unge spillere, man skal holde øje med i 2021. Også FC Midtjylland og Vejle er repræsenteret på talentlisten

For en udenlandsk scout er det mest interessante sted at se fodbold i Danmark formentlig Right to Dream Park i Farum.

FC Nordsjællands er leveringsdygtig i unge, spændende spillere, og i fodbold-Europa har man for længst fået øjnene op for den lille danske klub med de store talenter.

Lige nu er de mest lysende unge stjerner Kamaldeen Sulemana og Mohammed Diomande, og de to afrikanske teenagere er begge havnet på en fornem liste over nogle af Europas største talenter.

UEFA udpeger på sin hjemmeside 50 unge spillere, man skal holde øje med i 2021, og blandt dem er altså Kamaldeen og Diomande fra FC Nordsjælland.

- Det er to exceptionelt gode spillere, som der også var store forventninger til, inden vi så dem i Superligaen. Det er da rart, at de forventninger er blevet bekræftet.

- Vi har haft spillere med på flere af den slags lister de seneste år. Det er ikke mindst resultatet af en masse dygtige medarbejdere på vores akademier.

- Vi tager det som et tegn, at der i vores efterhånden store organisation bliver lavet et godt stykke arbejde, siger Jan Laursen, sportschef i FC Nordsjælland, til Ekstra Bladet.

Mange Superliga-forsvarere har fundet ud af, at Kamaldeen Sulemana er svær at fange. Foto: Jens Dresling

Særligt 18-årige Kamaldeen, men også Diomande har vist sig godt frem i Superligaen.

Det er utvivlsomt spillere, der kommer til at indbringe FC Nordsjælland en solid transfersum, når de sælges.

Den ghanesiske landsholdsspiller Kamaldeen Sulemana er blandt ligaens hedeste salgsemner, mens der i hvert fald går et transfervindue eller to, før Diomande bliver solgt.

Den 19-årige ivorianer er p.t. ude med en brækket ankel.

- Det er to spillere, som kan gå rigtig langt, og det er interessant at se, hvor hurtigt de har fået et mærkbart gennembrud i Superligaen.

- Men man skal huske på, at der ligger en masse forberedelse inden da, siger Jan Laursen og peger på, at spillerne på de to akademier i Farum og Ghana tidligt får de første oplevelser sammen.

Diomande nåede at score to gange i efteråret. Her fejrer han et mål på Brøndby Stadion. Foto: Jens Dresling

FC Nordsjælland bruger hvert år en betydelig sum på at sende hold til store internationale ungdomsturneringer for på den måde at give både de danske og de afrikanske talenter den bedst mulige fodbolduddannelse.

- Og det ser ud til, at der er kommet et gennembrud på den front, siger Laursen og fremhæver tidligere FCN-spillere som Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard, der nu er i Serie A, og Mohammed Kudus, der har gjort det glimrende i Ajax i denne sæson.

- Vores talentmiljø har fået yderligere et løft, og man bliver stolt, når man ser dygtige, hårdtarbejdende spiller nå dertil.

- Det er meget positivt, og det virker selvforstærkende, når klubberne ude i Europa kan se, at spillerne fra FC Nordsjælland godt kan klare sig, siger Jan Laursen.

Mikkel Damsgaard er foreløbig noteret for 14 Serie A-kampe i denne sæson for Sampdoria. Foto: Filippo Monteforte/AFP/Ritzau Scanpix

Nordsjællænderne lavede sidste år det største salg fra Superligaen, da Kudus blev solgt til Ajax for næsten 75 mio. kr.

I 2021 er FCN også i spil til ligaens største salg, hvis eksempelvis Kamaldeen Sulemana skydes af.

Tyske Kicker skrev mandag, at Bayer Leverkusen havde den 18-årige angriber på deres købsliste.

Interessen fra den tyske klub er ikke ny. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der i seneste transfervindue dialog, men der foreligger ikke noget aktuelt bud fra Leverkusen på stortalentet.

Udover Kamaldeen Sulemana og Mohammed Diomande er der to spillere fra Superligaens på UEFA’s liste: Jens-Lys Cajuste fra FC Midtjylland og Vejles Wahid Faghir.

