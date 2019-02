Hjemvendt bomber: - Jeg kunne være blevet og hævet min store løn

Kjartan Finnbogason gad ikke sidde på bænken i Ungarn og vendte derfor tilbage til Superligaen, hvor han bedst huskes for at smadre Brøndbys mesterskabsdrømme i slutningen af sidste sæson

VEJLE (Ekstra Bladet):

Masser af scoringer og godt humør er to ting, der kendetegner Kjartan Finnbogason.

Den islandske bomber vendte efter at halvt års fravær tilbage til Superligaen med succes.

Nu i Vejle-trøjen, og han skulle kun bruge 20 minutter til at finde vej til netmaskerne første gang.

- Jamen, det er bare herligt. Det kan ikke være bedre. Og jeg er enormt glad for at være kommet til denne klub. Vi tør spille fodbold - og vi har nogle 'svin' på holdet, de kan fortælle sandheden til os, hvis vi ikke gør vort arbejde ordenligt. Det er bare alletiders, storsmilede manden bag den vigtige 1-0-scoring.

Han har tilbragt efteråret i den ungarske storklub Ferencvaros. Og det blev ikke nogen succes.

- Men jeg har ikke fortrudt, at jeg tog derned. Det var på mange måder et fantastisk ophold. Men efter en god start fik vi desværre en træner, som ikke så min vej.

- Jeg kunne have valgt at blive og hæve min store løn. Men sådan er jeg ikke. Jeg vil arbejde for mine penge. Og jeg er kommet det rigtige sted. Det er jeg ikke i tvivl om. I dette forår skal vi spille lutter Champions League-finaler, og nu handler det om at holde kursen efter denne sejr, fastslog han.

Kjartan Finnbogason scorede til 1-0 i Vejles 2-0-sejr over Sønderjyske. Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix

