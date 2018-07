Hjemvendt helt skrev historie: FCK ydmygede AaB

PARKEN (Ekstra Bladet): Kampen startede kl. 18. AaB’ernes mentale bagage ankom 22 minutter senere – da førte FCK 3-0!

De nøjedes med at vinde 4-0 på Viktor Fischers pletskud inde i overtiden, og som cifrene antyder, var der tale om en rå magtdemonstration af FCK mod AaB, der kom med to Superliga-sejre i bagagen. De var ikke i nærheden af gevinst i København.

Det skyldes ikke mindst tre kasser af hjemvendte Dame N’Doye, der i dén grad fik de københavnske fans op at ringe, og ikke et øje var tørt – muligvis et par struber eller tre – da afrikaneren med sit lyn-hattrick ikke bare passerede men også overhalede en anden kær kending på de kanter.

Selveste Cesar Santin var på besøg i Parken i forbindelse med et ugelangt besøg, hvor han har optrådt som intet ringere end ambassadør for en brasiliansk fodboldskole i Grenå.

Han blev behørigt hyldet i Parken og lever nok med, at Dame N’Doye nu er den mest scorende FCK-spiller i historien. Han rundede 85 basser med hattricket i Parken, og Cesar Santin når nok ikke op på flere end de 84, han plettede i sin tid som goalgetter i Løvehulen.

Det var helt oplagt Dame N’Doye, der stjal billedet i den københavnske magtdemonstration. Der kan man sgu da tale om en scenegal senegaleser!

Viktor Fischer og Dame N'Doye fandt hinanden godt. Foto: Lars Poulsen - POLFOTO

85. mål for FCK

Først serverede evigt knoklende Viktor Fischer en flad bold fra venstre ind i feltet, hvor kuglen bl.a. passerede en Jores Okore, der lignede en mand, der var limet til græstørvene.

Okore tabte et skridt – måske fordi han var bange for at risikere et selvmål på sin gamle hjemmebane – men læderet endte en meter fra mållinjen hos en helt umarkeret og temmelig livsfarlig Dame, der legende let satte en inderside på og bragte FCK på 1-0.

Den kunne Hans Bjerg Pedersens bedstemor nu også have scoret på – om hun så var tøjret til en rusten rollator…

Da var der blot spillet fem minutter, og det skulle blive endnu værre for de tøvende AaB’ere, da Robert Skov efter 14 minutter lagde en bold ind i feltet og efter lidt pinball selv fangede riposten, spillede bolden mellem benene på en AaB’ere og frem til Dame N’Doye, der med højrepoten kælent lagde bolden rundt om Jacob Rinne til 2-0.

Efter 21 minutter lagde senegaleseren bolden frem til Viktor Fischer, der med venstrebenet knaldede kuglen på stangen og selv hentede affaldet ude ved sidelinjen, mens N’Doye stadig stod og ærgrede sig inde midt i feltet.

Men ikke længe, for Viktor Fischer lagde en fornem bold ind foran Jacob Rinnes bur, og selv om Dame N’Doye skulle et halvt skridt baglæns for at få kontakt, kunne han trods markering fra Jakob Blåbjerg alligevel få så meget krudt i hovedstødet, at AaB-keeperen magtesløs måtte se bolden lægge sig i trekantområdet til 3-0.

Så var den 33-årige bomber vist ligesom tilbage i København igen – seks sæsoner efter, han forlod klubben i 2012. Skulle nogen have været i tvivl, om alderen er begyndt at trykke, så spørg Jores Okore, Jakob Blåbjerg og Morten Wieghorst. Den trio vil næppe indstille senegaleseren til en plejehjemsplads lige med det første…

Løvernes konge har nu hamret 85 scoringer ind for københavnerne i 153 kampe. Det er helt pænt!

Hyldet af fans

Et voldsomt sprudlende FCK-mandskab kunne efter 3-0 selvsikkert køre bolden rundt nogenlunde efter behag mod nordjyderne, der ofte haltede brøkdele af sekunder efter de hvidblusede, når det kom til tanke og handling.

Foto: Lars Poulsen

AaB havde første seriøse forsøg efter en halv time, og det lignede også, at Jakob Ahlmann havde en sag, da efter 35 minutter blev kantet af Denis Vavro i det københavnske felt. Men Michael Tykgaard dømte hverken straffe eller uddelte en ’film-pris’.

VM-vragede Andreas Bjelland var for første gang i startopstillingen og løst opgaven helt uden anmærkninger i et opgør, hvor FCK-defensiven sjældent viste sprækker – eller blev brutalt udfordret i det hele taget.

Det kunne endda være gået værre for gæsterne, da Nicolaj Thomsen kort før pausen forsøgte sig med en hælafslutning, som Jacob Rinne dog fik blokeret. Robert Skov havde også et lusket forsøg lige efter pausen, da han drejede sin afslutning lige uden om trekantsammenføjningen.

Nikolaj Thomsen havde et fint forsøg ti minutter før tid i en kamp, der totalt havde tabt nerve – men hvor løberne ufortrødent fortsatte deres powerplay og nu efter et par halvslatne kampe og en decideret slasker hjemme mod Horsens nu for alvor har åbnet Superliga-sæsonen.

Det ser helt godt ud.

Dame N’Doye blev til sønderdøvende jubel skiftet ud efter 67 minutter, og fansene brølede ’Olé, Super Dame N’Doye’, der vist er et gammelt hit på de kanter – og nu topper den lokale playliste.

FCK’erne festede, og AaB’erne har stadig ikke slået FCK i Parken siden 2007, og denne søndag var vist endnu én af dem, hvor der er omkring 7368 km hjem til Limfjordens hovedstad…

