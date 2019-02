Hjulmand om Brøndby-rygter: - Ingenting i artiklen er sandt!

Kasper Hjulmand fortæller, at han ikke er i kontakt med Brøndby på nuværende tidspunkt, selvom rygterne har sagt det modsatte

Efter Alexander Zornigers fyring i Brøndby i mandags er der især et navn, som er blevet sat i forbindelse med cheftrænerjobbet fra næste sæson.

Tidligere på ugen kunne B.T. så erfare, at der var konkrete forhandlinger mellem Brøndby og Kasper Hjulmand, som har kontraktudløb hos FC Nordsjælland til sommer, og han har gjort det klart, at den kontrakt ikke bliver forlænget.

Dog benægter Kasper Hjulmand nu avisens oplysninger.

- Der var nogen, der viste mig den. Alt, hvad der står i den, er forkert. Det er den eneste kommentar, jeg har. Der er ingenting i den artikel, som er sandt, sagde Kasper Hjulmand til TV3 Sport, mens han samtidig slog fast, at han ikke har snakket med Brøndby det seneste lange stykke tid.

Den nuværende FC Nordsjælland-træner lukkede dog ikke nogen døre for klubben fra Vestegnen, for i interviewet lagde han stor vægt på, at han ikke udelukker noget om sin fremtid.

