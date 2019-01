Hobro-boss bekræfter bud på profil

Det har ikke været nogengod sæson for Hobro IK, der ligger på sidstepladsen i Superligaen. En af de spillere, der dog har markeret sig positivt, er VIto Hammershøy-Mistrati på den centrale midtbane.

Han har skilt sig så positivt ud, at SønderjyskE forleden forsøgte at købe ham fri af Hobro. Bold.dk skrev i går, at SønderjyskE sendte et bud af sted, og det bekræfter Hobro-sportschef Jens Hammer Sørensen.

Han sagde dog nej til købstilbuddet.

- Der har været noget kontakt mellem de to klubber, siger Jens Hammer Sørensen, der ikke er interesseret i at komme det nærmere, end at buddet var for lavt.

SønderjyskE ligger tre pladser over Hobro i tabellen, men det er ikke på grund af den forestående bundkamp, at Hammer Sørensen sagde nej til tilnærmelsen.

- Det har jeg i princippet ikke noget imod, hvis økonomien er i orden for Hobro IK, og det er en god aftale for knægten. Der er ikke nogen, vi af princip vil og ikke vil sælge til, siger han.

Jens Hammer Sørensen regner i det hele taget ikke med, at han mister nogen af sine profiler, før transfervinduet lukker. Der har tidligere været bud på Pål Alexander Kirkevold og Emmanuel Sabbi, og interessen for dem er da også intakt.Det har bare ikke rigtig udmøntet sig i ret meget mere end løse henvendelser.

-Vi prøver at holde sammen på tingene, og det tror jeg godt, vi kan. Der er ikke sket noget. Der har været lidt snak med nogle, og der er nogle, der kigger på dem, men der har ikke været konkrete bud på dem. Så jeg regner stærkt med, at vi er dem, vi skal være, siger sportschefen.

Man skal også skynde sig, hvis man vil købe spillere i Hobro. For holdet er aktuelt på træningslejr i Tyrkiet, der er to timer foran Danmark, og dermed når klokken at blive mange, før vinduet lukker ved midnat herhjemme.

- Vi er to timer foran hernede, så når klokken er 24 derhjemme, er klokken 2 i nat. Der siger jeg bare, at der sover jeg altså. Rent lavpraktisk lukker receptionen også klokken 17.30, så hvis vi skal faxe, er vi på den, siger Jens Hammer Sørensen med et grin.

Han og resten af Hobro-mandskabet vender hjem fra Tyrkiet igen om tre dage.

