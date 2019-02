Ærgerlig Superliga-spiller: Jeg burde være klogere

Langt ind i anden halvleg stod der 1-0 til FC Nordsjælland, og så længe der kun var et enkelt mål mellem de to hold, skulle Hobro IK 'bare' have lidt held eller kvalitet ved en dødbold for at udligne.

Men sådan gik det ikke, for godt 10 minutter før tid gjorde angriber Andreas Skov Olsen det til 2-0 i kampen, der endte 2-1, fordi Hobro netop fik deres dødboldsscoring til sidst.

Skov Olsen snød i situationen ved målet til 2-0 Rasmus Minor Petersen, da angriberen med en god berøring trak sig fri af Hobros store forsvarsspiller, inden han med det normalt lidt kolde højre chippede bolden i mål.

Minor Petersen var ærgerlig efterfølgende.

- Jeg burde være klogere. Han rammer den med et godt touch på ydersiden, så jeg har den lange vej rundt. Så laver han et godt chip, selv om 'Guffi' (Jesper Rask, red.) får lukket vinklen godt af.

I skudlinjen igen: - Min adresse er blevet hemmelig

- De har selvfølgelig mange lige ved og næsten chancer, og på et tidspunkt glipper det så, siger Rasmus Minor Petersen til tipsbladet.dk om situationen, hvor han altså blev snydt at godt fodarbejde fra Andreas Skov Olsen.

Andreas Skov Olsen i nærkamp med Rasmus Minor Petersen i lørdagens kamp. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Hobro satte flere store folk ind i løbet af anden halvleg, men hverken Julian Kristoffersen eller Sebastian Grønning kunne gøre noget vende det truende nederlag til en sejr.

Hurtigt videre og bygge på

Rasmus Minor Petersen mener, at fokus nu skifter på den næste kamp, for selv om det kun er blevet til et enkelt point i de første par kampe i sæsonen, har det været tætte kampe, og spillet har været til mere end et enkelt point.

- Vi har god tro på os selv. Vi har haft en lang pause og spillede nogle gode træningskampe, og vi ved godt, hvad der skal til. Vi skal hurtigt videre og bygge på. Folk viser god attitude, men vi manglede lige lidt kvalitet, men okay, jeg har også set folk blive kørt over her på FC Nordsjællands stadion.

- Vi ville selvfølgelig gerne have haft point, og vi skal helst også have lidt flere, hvis vi skal gøre os gældende, siger Rasmus Minor Petersen, der trods alt kunne glæde sig Nicholas Gotfredsens mål sidst i opgøret.

- Vi er et svært hold at spille imod, og det skal vi blive ved med at være. Det er super vigtigt, at vi får scoret. Også selv om det kommer lidt sent, siger forsvarsspilleren.

Hobro ligger sidst i Superligaen - næste opgave for mandskabet er en hjemmekamp mod Esbjerg søndag den 24. februar klokken 12.00. Klubben ligger aktuelt med 17 point for 22 Superliga-kampe.

