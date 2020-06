Blev kaldt for Superligaens dårligste: Det skal fandeme være løgn

Du kan købe adgang til det store brag mellem HB Torshavn og B36 Torshavn lige her, mens du også får adgang til at kunne se resten af kampene fra den færøske liga

Når Hobro-keeper Jesper Rask går på banen mod Randers FC på mandag, er det med vished om, at kampen er en af målmandens sidste i karrieren. I en alder af 31 år har han valgt at indstille fodboldkarrieren, når sæsonen er forbi.

Målmanden har spillet i Hobro i 10 år og er en af de sidste på holdet, der har været med på 'hele rejsen'. Fra kampe om at undgå at rykke ud af den næstbedste række til sejre i Parken og over Brøndby. Og Jesper Rask var en af hovedpersonerne, da Hobro tog alle med storm i 2014/2015, hvor klubben som en flok bonderøve charmerede sig ind hos alt og alle og tilmed overlevede i Superligaen.

Men der var også nedture undervejs. En nedrykning fra Superligaen for eksempel. Og så oplevede målmanden også at blive stemplet. Sat i bås. Noget, han stadig kæmper for at komme af med.

Lige nu glæder han sig mest af alt over, at det bliver afgjort på banen og ikke på skrivebordet.

- Jeg ser det nærmest som en oplevelse, at vi kan starte op igen. Alternativet havde været langt værre, og det ville have været en tam afslutning, hvor vi tilmed ikke selv havde indflydelse på, om vi skulle blive oppe.

- Men ellers er der ikke så meget, der er ændret sig, ud over at der er nogle coronaomstændigheder. Jeg mærker ikke forskel, og vi kører på nu og træner, som vi plejer, siger målmanden til tipsbladet.dk.

Redningsmand

Jesper Rask og Hobro kender til det, de står i for tiden. Kampen om at undgå nedrykning er dem ikke uvant, det var samme situation, de stod i sidste år. Nu venter nye dueller for holdet, der lige nu er tredjesidst i Superligaen med tre nedrykningspladser på spil. To hold rykker ud af dansk fodbolds bedste række efter 32 runder, men to hold skal i drabelige playoffkampe om én Superliga-billet.

- Hvis man skal løbe et maraton, giver det selvtillid, hvis man har gjort det før. Vi har været der før. Det kan give tryghed. Men på den anden side er det stadig kampe som alle andre. Kommer vi i playoffspillet, ved man bare, at det er de der meget små marginaler, der afgør det. Det gælder om at være skarp, når det gælder.

Skarp var Jesper Rask sidste år. Ja, han var faktisk hovedårsagen til, at Hobro IK i denne sæson har status af Superliga-mandskab. Først pillede han et Kjartan Finnbogason-straffespark mod Vejle, da det var allermest afgørende. I stedet rykkede Vejle direkte ud af Superligaen, mens Hobro fik nye kampe mod Viborg.

Her spillede Jesper Rask i den første af to kampe helt, helt fantastisk.

- Den Viborg-kamp var måske min bedste kamp overhovedet. Jeg håber... jeg vil utrolig gerne stå sådan en kamp igen. Det vil betyde meget. Nu har jeg været her i 10 år og har set, hvordan klubben har udviklet sig fra bunden af 1. division til at spille i Superligaen. Jeg vil have det godt med at aflevere et hold, der ligger i Superligaen, siger Jesper Rask og slår fast:

- Det er en kæmpe motivation for mig, at vi slutter rigtigt af.

Foto: Jens Dresling/Polfoto

Superligaens dårligste

Da Jesper Rask sidste år trak i Superman-sættet og leverede den ene vilde redning efter den anden mod Viborg, kom det også i kølvandet på snak og historier om, at han ikke var en god målmand. Han blev kaldt Superligaens dårligste målmand.

Det skete blandt andet, da tidligere Superliga-spiller Jonas Kamper fik spørgsmålet i TV3 Sports' XL Debatten, om Jesper Rask var Superligaens dårligste målmand. Kamper svarede ja.

- På det tidspunkt generede det mig. Det gjorde det. Men jeg gjorde det til mit brændstof, for det skulle de fandeme ikke sige. Det passede ikke, siger målmanden og forklarer:

- Omvendt handler det som spiller om at tro på de ting, man gør, og at holde fokus på de ting, man træner i. Det nytter ikke at lade sig blive for påvirket af det, der bliver skrevet.

- Men jeg havde det sådan, at det skulle de ikke sige om mig. 'Det, skal jeg fandeme vise dem, er løgn'.

Der resterer små to måneder af denne sæson og af Rasks professionelle karriere. Og det kan meget vel ende med at blive en dramatisk afslutning, hvor Hobro kommer til at kæmpe for alle point. Hvis afslutningen på sidste sæson er en indikator i forhold til dramatik, bliver det ikke for børn.

Jesper Rask vil dog forsøge, om han kan nyde den sidste fodboldtid.

- Jeg kan jo ikke stoppe op under kampene, men jeg suger alt det til mig, jeg kan. Jeg ved jo godt, at det er ved at være sidste gang, jeg oplever det og det. Men ellers er det ikke noget, der fylder så meget, siger målmanden.

I stedet fylder det, hvordan han og holdet redder sig i Superligaen. Det positive er, at holdet er svært at slå. Det negative er, at holdet ikke vinder mange kampe. Med andre ord: Der spilles ofte uafgjort, og sådan endte det da også i den eneste testkamp inden genstarten af rækken. 1-1 mod Viborg.

Selv om spillet ifølge Rask ikke var specielt godt, er han alligevel fortrøstningsfuld, for sidste år viste, at Hobro kæmper benhårdt for de små marginaler, og det har man i den grad tænkt sig at gøre igen i år. Ikke mindst Jesper Rask, så han afleverer et Superliga-hold, når han selv går på pension.

