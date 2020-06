Derfor havde bødlen det dårligt

Hobros målhelt har selv prøvet at rykke ned med Esbjerg

Efter et år i helvede blev den skadesplagede Mads Hvilsom bødlen, som sendte bronzevinderne Esbjerg ned i 1. division.

Så det var både en lykkelig, men også en beklemt tidligere Esbjerg-spiller, som mødte pressen efter det eventyrlige come back med det ene af målene i Hobros 2-1-sejr, der på ny sendte vestjyderne ud af den bedste række.

Som i sidste sæson skal Hobro ud i et nyt nedrykningsslag mod en nummer tre fra den anden gruppe.

- Det skal helst ikke være mod SønderjyskE. Dem har jeg også et forhold til, siger Mads Hvilsom, som sagtens kunne sætte sig ind i, hvordan Esbjerg-spillerne måtte have det efter at nedrykningen var en realitet.

Den nuværende Hobro-angriber var selv en del af Esbjerg-mandskabet, da vestjyderne sidst rykkede ud.

Den gang som nu troede den gamle mesterklub på, at man kunne starte en 'minibus' og køre rundt i Europa og samle 5-6 lejesvende sammen til at redde stumperne.

Vi danser hele natten for Mads Voldsom – se Hobro-spillerne hylde Hvilsoms comeback. Video: Discovery Networks Danmark.

Salg og fyresedler

Modsat sidst valgte sportschef Jimmy Nagel ikke hente spillere fra Georgien og Grækenland, men nøjes med spillere fra Nordeuropa, uden at det kom til at gøre den store forskel.

Nu skal der evalueres i det vestjyske, og der trækker op til både salg og fyresedler.

Som i første nedrykninsgsslag for en uge siden kom Esbjerg bedst fra land, og allerede efter seks minutter havde Joni Kauko bragt gæsterne foran med 1-0, men som sidst formåede sidste sæsons bronzevindere til at score til 2-0, selv om lejesvenden fra Anderlecht, Mohammed Dauda havde to store muligheder.

Med godt en halv time tilbage valgte hjemmeholdets træner Peter Sørensen at trække håndbremsen og satse offensivt for at få vendt kampen på hovedet.

Udover Mads Hvilsom blev også den rustne målkonge Pål Alexander Kirkevold kastet ind i opgøret.

Efter få minutter var der gevinst, da Mads Hvilsom pludseligt stod fri tæt på mål, da Esbjergs Daniel Anyembe dukkede sig og lod en bold passere.

Så stod der 1-1.

Ved ikke, hvad der skete

Fem minutter slog den armenske landsholdsspiller Edgar Babayan sejren fast med et godt skud fra distancen til slutresultatet 2-1.

Dermed udviklede anden udgave af nedrykningsslaget sig helt på samme måde som for en uge siden, hvor Esbjerg også var foran, men tabte.

- Jeg ved ikke, hvad der skete ved målet, siger Mads Hvilsom, som startede sæsonen med at rive en sene over i lysken i efterårets første kamp mod AGF.

Bortset fra nogle få minutter mod Brøndby i sidste kamp før jul, som han tiltuskede sig på 'en hvid løgn', har den tidligere så målfarlige angriber i Hobro-regi med egne ord siddet på bagerste række igennem hele sæsonen.

Træningen har for det meste foregå i styrkelokalet.

- Jeg har vel været med på græs fem-seks gange, og jeg blev overrasket over at få spilletid, siger Mads Hvilsom, der efter at senen var vokset 'skævt' sammen måtte igennem en operation.

Efterfølgende har han også fået indsprøjtninger for at blive klar.

- Jeg har undervejs tænkt på, om jeg havde en fodboldfremtid, siger Mads Hvilsom, der gerne erkende, at kampen for overlevelse også er historien om Hobro, der er bedst med en pistol for tindingen.