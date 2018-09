Efter kæmpe Superliga-lussing: Træner frygter ikke fyring

Allan Kuhn står i spidsen af et hårdt ramt Hobro-mandskab. Der er skader på stribe i truppen, og søndag blev det til en stort nederlag på 0-5 hjemme mod AaB

HOBRO (Ekstra Bladet): - Alle kunne se, hvad det skete.

Hobros nye træner Allan Kuhn oplevede enhver træners mareridt, da han så sit mandskab gå i opløsning.

Da kampen blev fløjtet af med de kedelige cifre 0-5 på måltavlen, manglede hjemmeholdet mere et halvt hold fra den øverste hylde.

Selv om han på forhånd var hårdt ramt med afbud fra bl. a. superligaens topscorer Pål Alexander Kirkevold, den driblestærke Edgar Babayan og den rutinerede Martin Mikkelsen.

I ugen løb blev den nye topscorer, Emmanuel Sabbi skrevet på skadeslisten.

Det stoppede ikke med ham, da forsvarsklippen Yaw-Ihle Amankwah blev skadet under opvarmningen, og 2. halvleg var knap kommet i gang, inden anfører Jonas Brix-Damborg kom ud med en rygskade.

- Alle kunne se, hvad der skete, sagde træner Allan Kuhn.

- Hobro er en seriøs klub, og jeg er også træner i morgen.

- Så skal jeg i gang med at samle et hold til pokalkampen onsdag mod Ledøje-Smørum, hvilket kan blive svært nok med 6-7 faste spillere ude, sagde Allan Kuhn.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kuhn og Hobro blev ydmyget med 5-0 af et velspillende AaB-mandskab. Foto: René Schütze.

Selv om sportschef Jens Hammer på det seneste har trænet med, så har sportschefen ingen planer om at få plads på holdet.

Hammer kan også bekræfte, at Allan Kuhn ikke pt. er et tema.

Selv om det ser sort ud i for tiden, trøster klubben sig med, at det først er til foråret, at der skal spilles om nedrykning.

Så der er masser af tid til at få vendt skuden.

- Jeg ser helst, at der vil ske så hurtigt som muligt, sagde Jens Hammer.

Se også: Tåbeligt rødt kort svækkede mestrene

Se også: Bravo FCK: Hverken hvidvask eller danske bank ...

Se også: Endnu en Real Madrid-stjerne får fængselsstraf