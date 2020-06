2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

HOBRO (Ekstra Bladet): Der var hverken bortforklaringer eller tuderi, da Simon Jakobsen satte ord på den fejl, der kostede dyrt i 1-1-deleren mod AC Horsens.

- Det var elendigt forsvarsspil. Den er ikke længere end det. Der er ikke andet at gøre end at tage den på min kappe, lød det fra den ’uheldige helt’, der faktisk fik spillet sig fint tilbage i kampen.

- Jeg forsøgte at sprinte tilbage for at cleare indlægget, men jeg havde bedre tid, end jeg lige havde regnet med. Så nåede jeg at tænke en masse ting og blev bange for at glide bolden i eget mål. I stedet ramte jeg den slet ikke. Det var en dårlig beslutning og dårlig teknik, forklarede Simon Jakobsen videre.

Hobro fik trods alt et point med sig, og forsøgte at presse på for alle tre, da pokalkrigerne fra Horsens gik døde den sidste halve time.

Nu er der tre point ned til Esbjerg på den fatale sidsteplads i gruppen, der giver direkte nedrykning.

Vestjyderne vandt fredag 4-2 over Randers med Troels Bech ved roret, og selv om man ikke kan gøre noget ved konkurrenternes ageren, så holder Simon Jakobsen og co. øje med, hvad der sker i Esbjerg disse dage.

- Esbjerg fik desværre lidt tur i den, men det var lige så meget på grund af Randers, der dummede sig flere gange, siger Simon Jakobsen og kommenterer på trænerskiftet på Vestkysten.

- Jeg havde da hellere set, at Esbjerg var fortsat med noget, der helt klart ikke fungerede. Jeg synes, det var tydeligt, at der ikke var ild i øjnene på Esbjerg-spillerne, når man mødte dem. Så det er da ærgerligt, at de får så dygtig en mand som Troels Bech ind, men hvor effektfuldt det reelt er, det er svært at sige.

Imed Louati udlignede for Hobro, der dermed fik et point mod Horsens. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hobro-træner Peter Sørensen forsøger at holde fokus på nedrykningskampen fra sin egen stol på Amerikavej i Hobro.

- Det irriterer mig da, at forspringet til Esbjerg er skrumpet to point i denne runde. Men vi gik efter sejren mod Horsens. Det, som kan bekymre mig mest, er truppens bredde, hvis vi får flere skader og karantæner.

- Nu satte vi Deedson ind, som ikke har mange Superliga-minutter i benene, og det gik fint, men det er klart, at jeg krydser fingre for, vi kan holde truppen fit, for det bliver tæt helt ind til sidste runde, siger Peter Sørensen.

Peter Sørensen har fået lidt at tænke over. Bl.a. gik Jonas Damborg ud med en skade lørdag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Udover de tre points afstand til Esbjerg, så har Hobro også en målscore, der er ti mål bedre.

Hobro møder allerede tirsdag Randers ude, mens Esbjerg har Horsens ude. Derefter er det tid til et dobbeltopgør mellem netop Hobro og Esbjerg.

