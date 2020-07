- Håber ikke jeg koster nedrykning

Læs kampreportagen fra Hobro-Lyngby her:

HOBRO (Ekstra Bladet): Hobro balancerer på kanten af Superligaen, efter Lyngby leverede to knockouts mod himmerlændingene i mandagens nedrykningsdrama.

Særligt den amerikanske midtbaneprofil Christian Cappis får gevaldige mareridt frem mod den afgørende dyst i København, for den toneangivende midtbanemand kostede 1-2-målet, som kan få gravalvorlige konsekvenser for Hobro i det samlede regnskab.

- Ja, det er tungt lige nu. Jeg har før haft det meget bedre efter fodboldkampe, og jeg håber ikke, det i sidste ende betyder, at vi rykker ud, lød det fra den slukørede Cappis, der fortsatte.

- Jeg troede, jeg havde bedre tid, men jeg blev overrasket og mistede bolden på et dumt sted. Det er ikke sjovt, at jeg kostede et så afgørende mål. Nu er vi underdogs, men jeg håber og tror, vi kan vende det hele.

Det ser ikke godt ud for Peter Sørensen og co. inden returkampen i Lyngby. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I den helt anden ende af humørskalaen befandt Rezan Corlu sig. Det var Brøndby-lejesvenden, der stjal bolden fra Cappis og serverede det livsvigtige sejrsmål for fødderne af Frederik Gytkjær.

Inden da havde Corlu hamret Lyngby tilbage i kampen med et afrettet langskud efter et par kælne driblinger uden om Mads Hvilsom.

- Jeg var godt spilhumør, lad os bare sige det, grinede Rezan Corlu, der udmærket kendte til vigtigheden af sin egen præstation på det helt rette tidspunkt for Lyngby, der ikke havde vundet siden februar inden sejren i Hobro.

Rezan Corlu (10) tiljubles, mens Hobro-spillerne græmmer sig. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Det er utrolig vigtigt, at jeg kunne bidrage med et mål og en assist, specielt når det var så længe siden sidste sejr, som du siger.

- Jeg har hele tiden sagt, jeg ville give alt for Lyngby denne halvsæson, inden jeg skal tilbage til Brøndby. Lyngby troede på mig og fik min karriere på rette spor. Det glemmer jeg aldrig, og nu håber jeg, jeg kan tilbagebetale med at klubben overlever i Superligaen.

Hvordan står I nu i forhold til overlevelse?

- Vi er favoritter til at trække det længste strå. Sådan må det være, når vi fører 2-1 inden afgørende kamp på hjemmebane. Nu skal vi gøre arbejdet færdigt foran de tilskuere, som vi har hentet så mange point foran denne sæson. Vi har god tro på det!

Det er mandag kl. 19.00, at Lyngby og Hobro afgør sæsonskæbnen endeligt.

