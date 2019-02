Helt ude i skoven: Årets første fuser

Mål-Pål stod i vejen for sejr. Den norske bomber kom ufrivilligt til at optræde i uheldig hovedrolle

HOBRO (Ekstra Bladet): Mål-Pål var efter et skadesplaget efterår tilbage som en kærkommen forstærkning hos Hobro, men det var ikke nok til, at Superliga-bundproppen fik gang i scoringen.

Skæbnens ironi ville rent faktisk, at den norske bomber på vej ind i overtiden kom til at stå i vejen for et sejrsmål til det betrængte hjemmehold.

Her fik Emmanuel Sabbi en stor chance efter indlæg fra venstre. Han fik også afsluttet, men bolden havnede ikke i netmaskerne, fordi Mål-Pål Alexander Kirkevold uheldigvis stod i vejen og derfor kom til at blokere.

0-0 blev derfor slutfacit mod Horsens i en kamp uden ret mange højdepunkter, og det betyder, at himmerlændingene fortsat er nummer chok, mens Horsens tabte et vigtigt skridt i den fortættede kamp om at komme i top-6.

Gæsterne havde også muligheder for et sejrsmål. Kasper Junker fik den største efter godt en times spil. Efter flot sammenspil med indskiftede Louka Andersen kom han helt fri inde i feltet, sigtede mod det lange hjørne, men Hobro-keeper Jesper Rask fik på fremragende vis med det yderste af fingerspidserne vippet det flade skud udenom stolpen til hjørnespark.

Horsens havde også mest nærgående forsøg i 1. halvleg.

Den første fik Mads Juel Andersen. En tilfældig nedfaldsbold faldt ned til hans venstreben tæt under mål. Midterforsvareren fik også afsluttet, men måtte se skuddet blokeret.

Tilfældighederne spillede også med ved den anden gode mulighed. Her fik Hobro-keeper Jesper Rask ikke bokset et frispark sendt ind fra højre ordentligt væk. Efter lidt klumpspil havnede bolden derfor hos Mathias Nielsen, der dog måtte se sin afslutning reddet på mållinien, inden Rask fik samlet bolden op.

I den modsatte ende arbejdede Pål Alexander Kirkevold gennem hele kampen ihærdigt for at komme frem til afslutninger. Men gæsterne sørgede hele tiden for at dæmme op for hans farlige venstreben – og derfor fik han kun beskeden udbytte ud af ihærdigheden – så den uheldige hovedrolle til sidst blev det mest markante fra hans side.

