Hobro fyrer Allan Kuhn

Tidligere på ugen blev Alexander Zorniger fyret i Brøndby, og nu er Superligaen ramt af en ny, overraskende trænerfyring.

Bundproppen Hobro IK har fyret Allan Kuhn efter en periode på seks kampe uden sejr.

- Vi er kede af at sige farvel til Allan, der er en fantastisk person, som vi har været glade for at have i Hobro IK.

- Desværre må vi konstatere, at vi rent sportsligt ikke har levet op til forventningerne med Allan som cheftræner i klubben, og vi er nu kommet til den konklusion, at vi har bedre muligheder for at sikre en ny sæson i Superligaen med en ny cheftræner ved roret, siger sportschef Jens Hammer Sørensen til klubbens hjemmeside.

En meget hård morgen, det er aldrig sjovt at blive fyret.

Har været rigtig glad for min tid i @hikfodbold og ønsker dem alt mulig held og lykke i fremtiden. — Allan Kuhn (@allankuhn9000) February 21, 2019

HOBROS SENESTE SEKS KAMPE

1-2 - FC Nordsjælland (ude)

0-0 - AC Horsens (hjemme)

0-1 - AGF (ude)

0-0 - SønderjyskE (hjemme)

0-1 - Brøndby (ude)

0-1 - Randers (hjemme)

I stedet for Kuhn har Hobro ansat Peter Sørensen, der sidste sæson rykkede ned med Silkeborg. Nu overtager han Superligaens bundprop, der med 17 point i 22 kampe har to point op til Vejle og Vendsyssel og fem point op til SønderjyskE.

- Han har masser af erfaring som cheftræner i Superligaen, og vi tror på, at han har nogle egenskaber, der kan være med til at sikre os overlevelse Superligaen, siger Hammer.

Peter Sørensen træner første gang med truppen klokken 10.30 i dag, og han glæder sig.

- Nu kender jeg kun klubben udefra, men Hobro IK virker til at være en fantastisk klub, hvor man har gang i et rigtig spændende projekt. Så jeg skulle ikke bruge lang betænkningstid, før jeg takkede ja til at blive klubbens ny cheftræner.

- Det er en rigtig spændende udfordring for mig, og jeg ser frem til at komme i gang med det store stykke arbejde, der uden tvivl venter, hvis Hobro IK også skal være at finde i Superligaen i næste sæson, siger Sørensen, der første gang kommer i kamp søndag mod Esbjerg.

Peter Sørensen har senest fungeret som ekspert for TV2, hvor han har kommenteret spansk og italiensk fodbold. Ud over Silkeborg-jobbet har han været træner i Fredericia og AGF samt norske Ham-Kam.

For Allan Kuhn er der tale om anden fyring i træk. I november 2016 blev han fyret i Malmö FF efter ellers at have sikret klubben det svenske mesterskab.

Tilbage midt i december nævnte Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting netop Allan Kuhn som en af fire trænere, der snart kunne få fyreseddelen, og 'Plæneklipperen' fik altså ret. Du kan se de øvrige trænere i farezonen lige her.

