Hobro henter træner i AGF

Hobro IK tog i december afsked med målmandstræner Martin S. Jensen, og nu er himmerlændingene klar med afløseren.

Hobro IK har været på rov i AGF og sikret sig en underskrift fra 37-årige Kresten Vedstesen, der har været en del af talentsektoren i den århusianske klub. Kresten Vedstesen har sammenlagt været over otte år i AGF, og han har desuden et ophold i FC Midtjylland på CV'et.

- Jeg har i 12 år arbejdet med talentudvikling, som er fantastisk, men muligheden for at stå med ansvaret for træningen af Hobro IK’s Superliga-målmænd var så spændende, at jeg ikke kunne sige nej. Jeg har fået et rigtig godt indtryk af klubben, og det er et spændende projekt, man har gang i her i Hobro. Jeg var på intet tidspunkt i tvivl om beslutningen om at komme hertil, fortæller Hobro IK’s nye målmandstræner, Kresten Vedstesen i en pressemeddelelse.

Hobro IK er glad for at have fået afklaring omkring målmandstrænerposten.

- Med tilknytningen af Kresten får vi samlet alt målmandstræning i klubben under en person, hvilket jeg er utrolig glad for. Kresten er en ung, men fagligt meget dygtig målmandstræner, som vi gerne vil give chancen her i Hobro IK. Jeg er ikke i tvivl om, at han kommer til at passe rigtig godt ind, da han er en ydmyg person, der gerne vil arbejde hårdt, siger sportschef Jens Hammer Sørensen.

Kresten Vedstesen har underskrevet en kontrakt frem til sommeren 2020.

