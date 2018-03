Hostende optakt: Lammet af sygdom før Brøndby-kamp

Søndag skal Hobros fodboldhold forsøge at spille sig i slutspillet om medaljer i Alka Superligaen.

Den jyske klub har imidlertid ikke fået den bedste optakt til udekampen mod Brøndby, idet en del af spillerne i truppen er blevet ramt af sygdom.

Det har medført, at Hobro har valgt at aflyse torsdagens træning, skriver Nordjyske.

- Vi har fem mand nede og ligge, og spillerne har lidt smittet hinanden på skift den seneste uge.

- Så nu har vi givet dem alle fri, og så håber vi, at flere er friske til fredagens træning, siger Hobros sportschef, Jens Hammer Sørensen, til Nordjyskes hjemmeside.

Før den afsluttende runde i grundspillet ligger Hobro på syvendepladsen med 32 point for 25 kampe.

AaB har 35 point på femtepladsen, mens AC Horsens har 34 point på sjettepladsen, der akkurat giver adgang til slutspillet om medaljer.

Hobro kan nå at overhale begge hold, men oprykkerne skal ubetinget vinde i Brøndby for at have en chance for at komme i top-6.

Ellers skal Hobro deltage i et gruppespil om at undgå nedrykning.

