Hylder mirakelmager: - Kunne være endt helt anderledes

Hobros ydmyge målmand blev endnu engang helten for Hobro, der har gode muligheder for at bevare sin Superliga-status

HOBRO (Ekstra Bladet): Jesper Rask stod og søbede i sin sportscola med benene let spredt fra hinanden for at komme ned i menneskehøjde for at svare på spørgsmål.

Han lignede sgu ærlig talt ikke en mand, der netop havde reddet sin klub i en vital kamp om overlevelse i Superligaen…

Jesper Rask med en af sine mirakelredninger. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Han lød heller ikke som en sådan, hvilket bestemt også har sin charme.

- Der var vel en fem-ti minutter, hvor det brændte på i anden halvleg. Der er jeg bare glad for at kunne tage lidt fra, ligesom jeg fik gjort mod Vejle, sagde Jesper Rask, der havde placeret støvlerne solidt i den himmerlandske muld.

Hvad du kalder ’tage lidt fra’ kalder jeg fem-seks afgørende redninger. Hvad er det, der gør dig så god i de her afgørende playoff-kampe?

- Det ved jeg ikke. Jeg har ikke drukket en eller anden form for trylledrik. Vi har noget meget detaljeorienteret målmandstræning disse uger, så hvis der er nogen, der har tryllet, så er det vores målmandstræner (Kresten Vedstesen, red.).

- Jeg kan godt lide presset og spændingsniveauet i de her kampe, men det har været et langt, sejt træk. Jeg fik megen kritik i efteråret, og jeg har gerne ville bevise mit værd i foråret. Jeg er godt på vej, men målet er først indfriet, hvis vi stadig er Superliga-hold efter på søndag, sagde Jesper Rask.

Læs om Jesper Rasks mirakler her:

Se også: Mirakelmager reddede Superliga-hold

Når nu ikke helten selv ville frem med den store, så er det heldigt, Hobros cheftræner hedder Peter Sørensen…

- Jesper har en dygtig træner… Altså målmandstræner, det er rigtigt, men skal vi nu ikke give ham den kredit, han fortjener. Hvis ikke vi havde haft Rask på holdet, så kunne det være gået meget anderledes, men det har vi nu engang, og derfor vandt vi som hold 1-0, lød det fra Peter Sørensen.

Peter Sørensen endte med at kunne juble efter kampen mod Viborg takket være Jesper Rask. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hobro var under store dele af opgøret under pres fra udfordrerne fra 1. division. Gæsterne havde en god periode i anden halvleg, hvor man snildt kunne have scoret fem mål, hvis ikke det var for ’Goofy’, som keeperen kaldes i Hobro.

Alligevel tillod Peter Sørensen sig at ærgre sig en smule over, at Hobro ikke har et endnu bedre resultat med til domkirkebyen søndag.

- Viborg-lejren kan da sagtens se højdepunkterne igennem i aften og sige til hinanden, at det kunne være endt helt anderledes. Men jeg husker også, at Julian Kristoffersen havde et skud på stolpen, ligesom vi havde gode kontratilbud i slutfasen.

'God kamp, vi ses igen på søndag, når det hele skal afgøres.' Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Når du spørger, om resultatet var fortjent, så må jeg erkende, at jeg er rigtig godt tilfreds med resultatet, men jeg ærgrer mig stadig over, vi ikke lukkede kampen.

- Men der er nogen (læs Viborg), der er mere på røven på søndag, end vi er. Viborg har brug for mål, og selv om det stadig er tæt på 50/50 i favoritværdighed, så er jeg vil nødt til at sige, vi har en lille fordel, lød det fra Peter Sørensen.

Det afgørende slag mellem Viborg og Hobro spilles søndag kl. 18.00 i Viborg.

Fra vandhund til sportsvært: Det er en styrke at græde af glæde

Se også: Helt og skurk: Afbrændere kan hjemsøge Lyngby

Se også: Superliga-klubber danner fælles front: - En katastrofe

Se også: Ankersen-brødre i sorg: Far er død