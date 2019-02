- Jeg er ærgerlig og ked af det

Det kom som et lyn fra en klar himmel, da Hobro IK torsdag morgen offentliggjorde, at man har valgt at fyre Allan Kuhn og i stedet bringe Peter Sørensen ind som cheftræner.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Allan Kuhn, der accepterer fyringen, selv om han er ærgerlig.

- Det er en hård branche, og jeg er både ærgerlig og ked af fyringen, siger Allan Kuhn.

- Jeg accepterer fyringen. Der er ikke meget andet at gøre. Når man ligge sidst i Superligaen på nuværende tidspunkt, så kan en sportslig ledelse forsvare en fyring. Jeg kender mekanismerne, og sådan er spillet, siger Allan Kuhn.

Hobros sportschef, Jens Hammer Sørensen, siger i en pressemeddelelse om fyringen:

- Desværre må vi konstatere, at vi rent sportsligt ikke har levet op til forventningerne med Allan som cheftræner i klubben, og vi er nu kommet til den konklusion, at vi har bedre muligheder for at sikre en ny sæson i Superligaen med en ny cheftræner ved roret.

Jens Hammer Sørensen (tv.) har set sig nødsaget til at fyre Allan Kuhn og ansætte Peter Sørensen. Screendump: TV3 Sport

Hobro fyrer Allan Kuhn

Allan Kuhn vil ikke kommentere direkte, hvad Jens Hammer Sørensen har udtalt, men en fattet Kuhn udtrykker alligevel forståelse for sin nu tidligere chef.

- Det er aldrig sjovt at blive fyret, og det har været en hård morgen, men man kan ikke fjerne en hel trup. Det er cheftræneren, man skiller sig af med, når man bliver presset, sådan er gamet.

- Hvis Hobro mener, de er bedre stillet med en anden ved roret, så er det deres holdning, og den har de handlet ud fra, siger Allan Kuhn.

Den nu forhenværende Hobro-træner afviser igen de spekulationer, der sidste år kom frem på Eurosport om utilfredshed i spillertruppen vedrørende cheftræneren.

- Det har intet med sagen at gøre. Intet. Jeg er blevet informeret om, at det er svigtende sportslige resultater, og det er min klare overbevisning, siger Allan Kuhn, der ganske naturligt ikke har nået at gøre sig tanker om, hvad fremtiden nu skal bringe.

- Jeg skal lige trække luft ind.

Allan Kuhn blev så sent som forud for denne sæson ansat som ny cheftræner i Hobro IK. Tidligere har den 50-årige bornholmer været cheftræner i FC Midtjylland og Malmö, men størstedelen af sin trænerkarriere har han tilbragt i rollen som assisterende træner i AaB.

Tilbage midt i december nævnte Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting netop Allan Kuhn som en af fire trænere, der snart kunne få fyreseddelen, og 'Plæneklipperen' fik altså ret. Du kan se de øvrige trænere i farezonen lige her.

HOBROS SENESTE SEKS KAMPE

1-2 - FC Nordsjælland (ude)

0-0 - AC Horsens (hjemme)

0-1 - AGF (ude)

0-0 - SønderjyskE (hjemme)

0-1 - Brøndby (ude)

0-1 - Randers (hjemme)

Se også: En spøjst tilfælde: Mohammed Salah prøves af Hobro

Se også: Ærgerlig Superliga-spiller: Jeg burde være klogere

Se også: FCN sejrede med hjælp af stor dommerfejl

Se også: Superliga-trænere i skænderi: - Jeg var nødt til at reagere