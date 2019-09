- Jeg skal fucke med Bendtners hoved

Da Nicklas Bendtner kom til Nottingham Forest i 2016, var han ikke den eneste skandinav.

Anel Ahmedhodzic optrådte allerede på klubbens ungdomshold og trænede sammen med førsteholdet hver dag, så han nåede at stifte bekendtskab med Bendtner mange gange.

Derfor er det sjovt for den nuværende Hobro-stopper, at Bendtner kan få sin debut for FC København, når mestrene gæster DS Arena i næste uge.

Kampene mod FCK er i forvejen nogle af de største, og da Ahmedhodzic fandt ud af, at han skulle spille over for sin gamle holdkammerat, glædede han sig.

- Jeg tænkte, at det var sjovt, fordi jeg spillede med ham for et par år siden. Det bliver godt at spille mod ham og se, hvor god han er. Det bliver en god kamp, siger Anel Ahmedhodzic til tipsbladet.dk.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nicklas Bendtner nåede at spille 15 kampe og score to mål for Nottingham Forest. Foto: AP.

Mens glansen om 31-årige Nicklas Bendtner måske er falmet de seneste år, var han stadig et stort navn, da han kom til Forest. Han kom direkte fra Wolfsburg i Bundesligaen, og han havde forladt Arsenal kun to år forinden.

Så for teenageren Ahmedhodzic, der var vokset op lige på den anden side af Øresund - han er fra Malmø, Bendtner er fra Amager - var det en god oplevelse at stå ansigt til ansigt med den danske landsholdsangriber i den daglige træning.

- Det var ret stort for mig, for jeg var stadig ung. Jeg var 17 år gammel, da han kom. Det var nice og godt at have et stort navn i klubben, men efter én træning bliver man vant til det, siger Ahmedhodzic, der husker Nicklas Bendtner som en spasmager.

- Det var sjovt, det var skørt, men jeg kan ikke sige så meget. At spille med ham var sjovt, men der findes større ting i fodbold, og dem sigter jeg efter.

Artiklen fortsætter under billedet...

Anel Ahmedhodzic (th.) har selvtilliden i orden, hvis han kommer til at stå over for Nicklas Bendtner i Hobros kommende hjemmekamp mod FCK. Foto: Claus Bech.

- Tror du, han kan huske dig?

- Det ved jeg ikke. Måske. Det er længe siden.

Anel Ahmedhodzic sendte forleden Bendtner en hilsen på Instagram.

Nicklas Bendtner nåede at spille 17 kampe og score to mål for Nottingham Forest i sit halve år i klubben, inden han kom til Rosenborg BK i marts 2017. Og Anel Ahmedhodzic nåede som midtstopper at stå over for ham mange gange til træning.

Så skal han give cheftræner Peter Sørensen og sine holdkammerater i Hobro-forsvaret nogle tip til, hvordan man stækker Bendtner?

- Jeg tager mig af ham. Så husker han mig efter kampen, driller Hobro-stopperen.

- Hvordan håndterer man ham bedst?

- Ved at komme ind i hovedet på ham. Fucker med hans hoved.

- Hvordan det?

- Det er en hemmelighed.

Om Anel Ahmedhodzic lykkes med at komme ind i hjernen på Nicklas Bendtner, bliver vi klogere på søndag den 15. september. En Hobro-sponsor har købt alle billetter og forærer dem gratis væk, så der er basis for et højt tilskuertal til Bendtners første ligakamp i Danmark.

