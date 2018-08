Kæmpe kollaps: OB ramte bunden med et brag

HOBRO (Ekstra Bladet): Det kunne høres helt til Fyn.

De tidligere tre-dobbelte danske mestre fra OB ramte bunden med et brag efter sæsonens foreløbigt største kollaps.

Ukuelige Hobro behøvede bare 10 minutter til at knække gæsterne med tre hurtige mål.

Da OB efter pausen blev tilkendt et straffespark af Superligaens yngste dommer, Mikkel Redder, brændte Rasmus Festersen sågar fra pletten.

Den misser var et meget godt billede på fynboernes dårligste start på en sæson siden 1999.

En start, som har fået OB's debatforum til at gløde, og både formand og klubejer Niels Thorborg samt sportsdirektør Jesper Hansen får pænt sagt prygl.

Det ligner - indtil videre - en kæmpe fejldiagnose, da de to fællesskab gav den tidligere AaB-guldtræner Kent Nielsen

Artiklen fortsætter under billedet ...

Emmanuel Sabbi har udviklet sig til et kæmpe aktiv for Hobro. Lørdag var han på pletten med to scoringer i sejren over OB. Foto: Bo Amstrup

Fynboernes vakkelvorne forsvar med tre stoppere var impliceret i de tre hurtige Hobro-mål.

Mareridtet begyndte med, at Yak-Ihle Amankwah vandt en luftduel med Ryan Laursen, og ved bagerste stolpe dukkede lynhurtige Emmanuel Sabbi op.

To minutter snød den hurtige amerikaner tre OB'ere for til slut at snøre Alexander Ludwig og hamre bolden forbi en sagesløs Sten Grytebust.

Det var de samme to, som var impliceret i Hobros tredje mål, som speakeren tildelte den tidligere OB'er, Djiby Fall, men det lignede mere, at Sten Michael Grytebust slog bolden ud på skinnebenet af Alexander Ludwig.

De sidste 45 minutter var knap kommet i gang, da Alexander Ludwig igen kom i centrum.

Den unge Mikkel Redder mente, at Hobros målmand Jesper Rask gik for hårdt til OB'eren i en duel i det lille felt, men den lange målmand gjorde skaden god igen med at smide sig til den rigtige side.

OB's normalt sikre mand fra pletten, Nicklas Helenius sad på daværende tidspunkt på bænken, men kort efter sin entre fik den tidligere AaB- og Silkeborg-angriber skabt lidt spænding, da han fra 25 meter sendte et frispark i nettet.

Langt inde i overtiden fik Rasmus Festersen reduceret til 3-2.

Selv om OB fortsatte presset, stod Hobro modsat de to seneste kampe mod Brøndby og Horsens distancen og kunne juble over tre point, som sendte nordjyderne væk fra bunden.

Se også: Skylder kvaje-Bajza: Nyt keeper-kiks kostede i oprykkerbraget

Se også: Har spillet nul kampe: Superliga-teenager skifter til Premier League

Norsk rekordkøb: Derfor valgte jeg Horsens