Mål-Pål endelig på tavlen: - Trænerskiftet har givet os ny energi

HOBRO (Ekstra Bladet)

Denne uges trænerskifte i Hobro betød, at sidste sæsons Superliga-topscorer Pål Alexander Kirkevold fik et stort ønske opfyldt.

Modsat Allan Kuhn var den ny mand, Peter Sørensen, nemlig ikke i tvivl om, at nordmanden skulle have en makker i front for at genfinde gammel farlighed.

Derfor kom Julian Kristoffersen med fra start i en 4-4-2-formation.

Belønningen for det kom allerede efter 16 minutters spil, da Kirkevold sendte bolden i nettet til 1-0 - og dermed scorede for første gang siden en kamp mod SønderjyskE i maj i fjor.

Når der er gået så lang tid, hænger det i høj grad sammen med, at Kirkevold var skadet det meste af efteråret. Og først nu er på vej til at genfinde sit gamle jeg.

- Jeg har altid været farligst, når vi spiller med to angribere. Derfor er jeg selvfølgelig glad for, at det er det, som Peter Sørensen vil. Og det var i sagens natur en stor forløsning, at jeg omsider igen fik scoret igen, fastslog Kirkevold efter den vigtige sejr over top 6-aspiranten Esbjerg, hvor Hobro-holdet generelt spillede med vinder-udstråling.

- Jeg havde sagt til Allan Kuhn, at jeg helt ikke ville ligge deroppe alene - bl.a. fordi der så blev alt for langt mellem kæderne, og fordi jeg kom til at løbe meget forgæves. Men af forskellige grunde blev der altså ikke lavet noget om.

- Nu er det altså sket - og uden at sige noget dårligt om Kuhn vil jeg sige, at der ikke er tvivl om, at trænerskiftet har givet os ny energi. Derfor kan vi kun se fremad med optimisme, fastslog den norske bomber.

