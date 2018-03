Mål-Pål om lang scoringspause: Det har irriteret mig mest

LYNGBY (Ekstra Bladet): Der har været lidt for mange kampe for Pål uden mål, men nu er den 27-årige Hobro-angriber Mål-Pål igen.

Efter 818 målløse minutter slog Pål Alexander Kirkevold endelig til igen, da han og Hobro tankede tiltrængt selvtillid og point i Lyngby.

To gange scorede den norske landsholdsangriber i 3-0-sejren og ud over de tre point glædede han sig allermest over, at han ikke længere skal høre på, hvor længe det er, at han har scoret.

- De manglende mål er ikke noget, som jeg har ærgret mig ekstremt meget over. Det mest irriterende har været, at der har været snak om det.

- Jeg ærgrer mig mere over bolde, jeg smider væk og dårlige berøringer, end jeg ikke får scoret, sagde nordmanden efter sejren i Lyngby.

Et spørgsmål om tid

I efteråret skrev han sig ind i Superliga-historien, da han scorede i 11 kampe i træk.

13 mål lavede Kirkevold i løbet af 913 minutters fodbold, men ikke siden 29. oktober havde han ramt plet.

Og så mødte han et svagt Lyngby-hold...

- De gav os meget tid og plads. Jeg er tilfreds med mine to mål, men med al respekt bliver det nok ikke så nemt, når vi møder andre hold, sagde Kirkevold.

Kirkevold kunne endelig juble igen. To gange scorede han mod Lyngby. Foto: Lars Møller/Scanpix 2018

I 54. minut sendte han et straffespark ind bag Oskar Snorre, og otte minutter før tid udnyttede Hobro-angriberen så passivt forsvarsspil og huggede tørt kuglen i kassen til 3-0.

- Jeg har været sikker på, at det nok skulle komme. Jeg ved, at jeg har kvaliteterne, så det var bare et spørgsmål om tid.

- Men jeg vil da gerne have, at der ikke går otte-ni kampe mellem målene. Det er ikke optimalt for en angriber, grinede Kirkevold, der også kan grine, når han ser topscorerlisten.

Med 15 mål er han bare to scoringer efter den tidligere FCN-spiller Emiliano Marcondes.

- Havde nogen sagt, at jeg ville lave 15 mål i løbet af en Superliga-sæson, havde jeg sagt ja tak.

- Jeg skulle nok have scoret tre i dag, men jeg er tilfreds med to, sagde Kirkvold, der i 1. halvleg ramte stolpen med et flot frispark, og kort efter sin første scoring trådte i bolden alene med Oskar Snorre.

Fik gode betingelser

At det betød noget for Hobro at få Kirkevold i gang kunne ses på jublen efter første norske scoring.

Holdkammeraterne fejrede behørigt, at deres målmaskine endelig fungerede igen, men træner Thomas Thomasberg ville hellere tale om holdet end om dets stjerne:

- Jeg så et hold, der skabte chancer på flere måder og fik den medvind, vi ellers ikke har haft.

- Vi kan godt snakke Pål, men jeg så et hold, der præsterede, og så får Pål også gode betingelser. Og når Pål præsterer, får holdet bedre betingelser. De to ting hænger sammen.

Mål-Pål trådte i bolden, da han var alene med Oskar Snorre kort efter sin første scoring. Foto: Lars Møller/Scanpix 2018

Med sejren kan Hobro igen skimte mesterskabsslutspillet.

Oprykkeren har ligesom OB og AaB 31 point og nok så vigtigt fået Kirkevold i gang som målscorer.

For i den lange periode, hvor han ikke fik scoret, lykkedes det kun oprykkeren at hente en sejr mod Helsingør.

Se Kirkevolds to mål i tv-klippet over artiklen.

Se også: 818 minutters måltørke forbi: Rekordmand Superliga-skarp igen

Se også: Scorekongen er gået i stå

Millionerne ruller: Så meget bruger din klub på spillere