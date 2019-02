Målfest før Superliga-premiere: Scorer hattrick i sidste test

Hobro IK spille tirsdag aften generalprøve, før Superliga-sæsonen sparkes i gang igen fredag aften, da den nordjyske klub mødte Thisted FC fra 1. division.

Og det blev en perfekt sidste test for Allan Kuhns tropper, der kørte Thisted over med 6-2.

Hobros helt store spiller i opgøret var angriber Pål Alexander Kirkevold, der virker til at være tilbage i topform efter et efterår plaget af skader. Nordmanden scorede tre mål i første halvleg deriblandt en flot frisparkskasse i slutminutterne af første halvleg. Mathias Haarup stod for 3-0-scoringen.

Efter pausen så ydmygelsen af Thisted ud til at blive total, da hattrick-skytten Kirkevold først var i oplæggerens rolle til Sabbi, der chippede bolden over målmanden og i mål. Højre-back Jesper Bøge afsluttede hjemmeholdets scoringsfest med sit mål til 6-0 20 minutter inde i anden halvleg.

Til sidst fik Thisted dog reduceret to gange, så tenniscifrene endte med at lyde på 6-2 i Hobros favør.

Hobro indleder forårssæsonen hjemme på DS Arena søndag klokken 12, hvor AC Horsens lægger vejen forbi.

Se også: Hobro-boss bekræfter bud på profil

Se også: Første gang i 49 år: Bold dræber fan

Det store awardshow: Superligaens bedste - og værste