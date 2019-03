Målfest i nedrykningsdrama: Forrygende comeback i overtiden

HJØRRING (Ekstra Bladet)

Hvem kan – det kan Mål-Pål.

Den norske bomber blev igen den store helt for Hobro.

På vej mod det, der lignede et sikkert nederlag, var nordmanden manden, der med to scoringer – det sidste på kampens sidste spark næsten fem minutter inde i overtiden – sørgede for at Hobro fik et livsvigtigt point ud af bunddramaet mod Vendsyssel.

Et point, der betyder, at himmerlændingene som nummer sidst stadig har snor i Vendsyssel.

3-3 blev slutfacit, efter at hjemmeholdet havde ført 3-1 til et kvarter før tid. Og der var efter sidste dommerfløjt stærk utilfredshed i hjemmeholdets lejr med at dommeren lod spillet fortsætte i næsten fem minutter, fordi fjerdedommeren kun havde signaleret tre minutter.

Gode indkøb baner tit vejen til succes.

Sådan så det også ud til, at det skulle blive på Nord Energi Arena.

Det var nemlig tre af de spillere, som Vendsyssel hentede i vinterpausen, der var mester for scoringerne.

Først var finske Benjamin Källmann et kvarter før pausen manden, der sørgede for udligning på et flot hovedstød. Og han kvitterede dermed på bedst tænkelig vis for en flot aflevering fra Jakob Hjorth.

Dernæst sørgede Al-Hadji Kamara for 2-1-føring syv minutter efter pausen efter forarbejde af Tiemoko Konaté. Og det lignede en definitiv afgørelse på det hele, da Matti Steinmann bankede bolden i nettet til 3-1-føring efter en times spil.

For indtil da havde Hobro stort set intet vist.

Men frem for at fastholde initiativ og dominans lod hjemmeholdet gæsterne komme ind i kampen. Og det resulterede et kvarter før tid i en reducering signeret Pål Alexander Kirkevold.

Og kort efter var gæsterne centimeter fra udligningen. Men med en fantastisk redning fik målmand Nicolai Flø med det yderste af fingerspidserne vippet et kanonskud fra Edgar Babayan op på overliggeren.

Og dermed rejste Flø, der igen var foretrukket frem for Michael Tørnes, sig fra en skurke- til en helterolle.

Efter ti minutter så han altså andet end godt ud, da Hobro kom foran ved Jacob Tjørnelund. Det, der lignede en kikset aflevering fra hans fod, men sejlede med vindens og målmandens hjælp ind i det fjerneste målhjørne til 1-0-føring for Hobro.

Så Vendsyssel så altså ud til at skulle slippe med skrækken, men havde gjort regning uden Mål-Pål, der slog tæt under mål efter et oplæg fra indskiftede Sebastian Grønning.

Se også: Viktor Axelsen vinder India Open

Se også: Højbjerg hyldes efter mål og pragtpræstation