Manden bag sensation vil til EM

En af Superligaens flittigste afsluttere hedder Edgar Babayan.

Selv om han i de første ni runder har forsøgt og forsøgt, er det endnu ikke lykkes at score.

Heldigvis kan han så meget andet.

Således var den 23-årige armenske landsholdsspiller oplæggeren til de to Hobro-mål, som banede vejen for en sensationel 2-1 sejr over FCK.

Gæsterne sendte i bestræbelserne på at undgå en fiasko ellers en rusten Nicklas Bendtner på banen i de sidste knap 20 minutter uden, at det ændrede på, at de danske mestre for anden kamp træk tabte i det nordjyske.

Lord Bendtners entre tiltrak den store opmærksomhed, men det var undertippede Hobro og især Edgar Babayan, der isidste ende stjal billedet.

Der var kun spillet få minutter, da sidstnævnte midt på FCK’s banehalvdel kom fri af Sten Grytebust på skovtur og spillede den tidligere FCK-lærling, Julian Kristoffersen fri til 1-0 målet.

Ni minutter senere var det Emmanuel Sabbis tur til at heade et nyt oplæg fra den armenske landsholdsspiller i nettet til 2-0.

Da Edgar Babayan selv skulle til på scoringstavlen og bringe hjemmeholdet på 3-1, valgte han alene med Sten Grydebust at chippe, men blev pillet

- Da jeg havde en tilsvarende chance mod FCM, skød jeg og brændte, fortæller Edgar Babayan, som trods de mange afslutninger, men nul mål på kontoen ikke har mistet troen.

Tværtimod.

- Jeg er dybt seriøst en god afslutter og kommer til mange chancer, og jeg er sikker på, at målene nok skal komme, siger Edgar Babayan, som kan trøste sig med, at han kan fodre medspillerne med målgivende afleveringer.

Udover de to mål gav han også Hobros nye mand, den tidligere Vejle-spiller Imed Louati muligheden for at score i debuten, men den tunesiske angriber headede lige på Sten Grydebust, da den tunesiske angriber kunne have lukket opgøret.

Hobro har erkendt, at Edgar Babayan er med på ’lånt tid’, fordi han var en af dem, som nordjyderne var klar til at sælge i netop lukkede transfervindue til Randers, hvis naboerne havde fået solgt Saba Lobjanidze til Brøndby.

Nu er han til gengæld måske på vej til næste års EM med Armenien.

EM-billetten kan sikres ved at slå Finland i næste måned, hvorefter der venter en vigtig kamp mod Grækenland i bestræbelserne på at blive 2’er efter Italien.

- Vi har en fifty-fifty chance, mener Edgar Babayan, der håber på, at han til den tid har fået gang i målene til glæde for både Armenien, men også Hobro.

Nordjyderne har, fordi det udover Edgar Babayan glippede med at få Emmanuel Sabbi solgt til fransk 2. divisionsklub godt nok har fået ’et hul’ i regnskabet, mn til gengæld et hold som kan gå hen at blande sig og tjene det tabte ind i øgede TV-indtægter.