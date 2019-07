Medie: Hobro har budt på svensk midtbanemand

Hobro IK har denne sommer solgt Vito Hammershøy-Mistrati til Randers FC, og himmerlændingene har endnu ikke hentet en direkte afløser for den dygtige midtbanespiller. Det kan der snart blive lavet om på.

Ifølge FotbollDirekt har Hobro kastet snøren ud efter svenskeren Simon Olsson, der til dagligt tørner ud for Elfsborg og i denne sæson har været på banen i 14 af 16 mulige ligakampe. Hobro skal have afgivet et bud på Olsson, som Elfsborg lige nu tygger på.

Historien melder ikke noget om, hvor meget Hobro har budt på Simon Olsson, men der er formentlig tale om en potentielt stor transfer ud fra en Hobro-målestok. Simon Olsson spiller fast for Elfsborg, han har to-et-halvt år tilbage af sin kontrakt og han er kun 21 år, så det er næppe en spiller, svenskerne har tænkt sig bare at forære væk.

Simon Olsson har spillet 65 kampe i Sveriges bedste række.

