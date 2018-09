Mirakler på stregen redder Hobro

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Man behøver ikke være målmand for at være redningsmand mellem stængerne i en fodboldkamp. Det beviste Hobros midtbaneslider Vito Hammershøj Mistrati, da bundholdet hentede et værdifuldt point ved at spille 1-1 mod SønderjyskE.

Midtvejs i 2. halvleg havde han placeret sig på mållinien, da hjemmeholdet pressede på efter en standardsituation. Og her præsterede han – uden at bruge hænder - faktisk at redde tre afslutninger. Først med hovedet og så to gange med fødderne.

Ganske godt gået i en kamp, der fik et seværdigt højdepunkt, da SønderjyskE planmæssigt bragte sig foran efter en halv time.

Her kom bolden ind midt i feltet, hvor forsvarsklippen Stefan Gartenmann stod placeret med ryggen mod målet. Og hvad gjorde han så, da indlægget kom indenfor hans rækkevidde. Han saksesparkede den i nettet.

Ud over Gartenmanns flotte scoring bød 1. halvleg ikke på ret meget seværdigt offensivt.

Hjemmeholdet var spilstyrende.

Men bortset fra en god skudchance til Christian Greko Jakobsen, som blev godt reddet af Jesper Rask, mundede overtaget i den periode ikke ud i nævneværdige scorings-muligheder, selv om Hobro er det hold, der er scoret flest mål mod i denne sæson.

I den modsatte ende havde gæsterne dog heller ikke meget at byde på.

Sidste sæsons Superliga-topscorer Pål Alexander Kirkevold er på grund af sine skadesproblemer i sæsonstarten stadig ikke helt oppe i omdrejninger. Tingene bliver ikke bedre af, at han ikke får meget at arbejde med.

Det forhindrer ham dog ikke i at slide for sagen - og han viste da også et par gode ting på Sydbank Park.

Blandt andet havde han et kvarter efter pausen et hovedstød, der gik lige forbi, og forinden var nordmandens velkendte vilje stærkt medvirkende til den lynscoring som betød udligning kort efter 2. halvleg var fløjtet i gang.

Her holdt han midt på hjemmeholdets banehalvdel godt fast i bolden for så at finde Mathias Haarup på venstrekanten, hvorefter denne sendte bolden ind i pandebrasken på fremstormende Emmanuel Sabbi, der kvitterede ved at sende bolden fordi Sebastian Mielitz.

Farlige Sabbi der – uheldigvis for Hobro – senere måtte udgå med en lårskade kunne dog og burde nok have sikret den udligning allerede tre minutter før pausen, da han fik bolden serveret midt i straffesparkfeltet. Men hans skud blev glimrende reddet af Sebastian Mielitz i SønderjyskEs mål.

Efter 1-1-scoringen stod der igen SønderjyskE på det meste og den tidligere topscorer Søren Frederiksen var midtvejs i halvlegen direkte uheldig med ikke at bringe sit hold foran, da hans flotte hovedstød prellede af på overliggeren.

Og siden var det altså Vitos streg-mirakler, der reddede Hobro fra at tabe endnu engang – naturligvis til stor ærgrelse for de 4782 tilskuere.

