Nedtur i sidste sekund

HOBRO (Ekstra Bladet): Sikken en nedtur.

Fire minutter inde i overtiden blev Lyngby sendt ud af drømmeland, da Hobros nye midterforsvarer Simon Jakobsen headede det ene point hjem med målet til 2-2.

Dermed mistede Lyngby den ottendeplads, som ville have forlænget oprykkernes ophold i Superligaen.

Gæsterne var ellers kommet tilbage i drømmeland, da Emil Nielsen efter en over ni måneder lang måltørke endelig scorede igen til 2-1 med ni minutter tilbage af den ordinære tid.

Lyngby havde ellers smidt en 1-0 føring, da anfører Nicolai Geertsen begik straffe mod Emmanuel Sabbi, og for anden kamp i træk scorede Edgar Babayan sikkert fra 11 meter pletten.

Det var Mathias Hebo, der havde headet oprykkerne foran.

Derefter stod der længe hjemmeholdet på kampen, og Hobro var i en god periode tættere på 2-1 end gæsterne, inden Emil Nielsen på ny bragte Lyngby i front.

Kort forinden nåede Lyngby-bænken at komme godt oppe at køre, da de mente, at der blev begået straffe mod Emil Nielsen.

Den samme bænk røg op igen, da Simon Jakobsen udlignede, fordi der var dem, som mente, at tillægstiden på minimum tre minutter var gået, da udligningen faldt.

Mens Hobro jublede, græmmede Lyngby sig voldsomt over dukkerten.

På et tilskuertomt Hobro Stadion kunne de tilstedeværende høre, at Hobros tunesiske angriber Imed Luarti brokkede sig over, at han efter godt en time blev skiftet ud med Pål Alexander Kirkevold.

Utilfredsheden blev 'fastslået', da tuneseren på vej ud til Hobros telt bankede hårdt på banden, og efter et kort ophold forlod teltet og udvandrede, men en af hjemmeholdets udskiftningsspillere fik ham på andre tanker, og Imed Louati dukkede da også op igen.

