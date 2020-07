Randers vil have fat i ManU-lærling

Passet fortæller, at han er født i Nigeria, men han er vokset op i London og stået i fodboldlære i selveste Manchester United.

Nu går Randers-sportschef Søren Pedersen stenhårdt efter at benytte sig af en frikøbsaftale på Tosin Kehinde og udskifte den nuværende lejeaftalen med en lang kontrakt.

Den 22-årige nigerianer har i løbet af foråret gjort tomrummet efter Tyrkiet-fareren Saba Lobjanidze til sit domæne, og det understregede han med målet til 3-1, da Randers vandt den lokale målfest mod Hobro med 3-2.

Det var igen nigerianerens første mål for kronjyderne.

Efter at have taget turen op igennem systemet i Manchester United var Tosin Kehinde endt i Portugal i Feirense, og selv om der findes en frikøbsaftale, er Søren Pedersen kommet på lidt af en opgave med at få landet en kontrakt.

- Enten svarer klubben ikke eller også kan jeg ikke få fat i rette vedkommende, fortæller Søren Pedersen, som er tæt på at have alle andre kontrakter på plads til næste sæson, som fortsat kan blive krydret med deltagelse i Europa League.

Hvis ikke der vil komme uventet hjælp fra Hobro, ligner det, at Randers lørdag skal møde OB i den føærste af to kampe i den tilbageværende play off-semifinale.

I nedrykningsspillet er Hobro allerede i gang med at forberede sig til at spille mod Lyngby næste mandag.

Således hev træner Peter Sørensen anfører Rasmus Minor ud efter en halv time for at undgå, at forsvarsklippen fik rødt kort og for andet år i træk ville gå glip af de to vind og forsvind-kampe.

Det lignede ikke en tilfældighed, at Randers-spillerne skød på næsten alt, og det kom der tre fuldtræffere ud af.

Udover at to af målskytterne, Björn Kopplin og Vito Mistrati har træner Thomas Thomasberg også en Hobro-fortid og så kender den næsten to meter høje Jesper Rasks styrker og svagheder.

- Vi fik også masser af plads til at skyde udefra, siger Vito Mistrati med et lumsk smil.