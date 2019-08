Rygtet væk: Brandvarm bomber reddede Brøndby

HOBRO (Ekstra Bladet): Som så ofte før blev Kamil Wilczek den store helt for Brøndby.

Søndag aften slog den polske spydspids til med to mål, da Brøndby vandt 2-0 mod et ellers godt kæmpende Hobro-hold.

Wilczek blev tidligere søndag rygtet til den tyrkiske storklub Besiktas, men hvis Carsten V. Jensen og co. sælger skarpretteren, vil Brøndby blive bombet lysår tilbage. Så træfsikker er Kamil Wilczek.

Det er i hvert fald højest usandsynligt, man kan finde en erstatning på samme niveau som den 31-årige polak. I truppen er han i hvert fald ikke.

På trods af sejren, var det ikke i dag, man fik den store tro på, at Brøndby tager til Braga og vinder 3-0 på torsdag…

Værterne lagde nemlig fra land med at tromle gæsterne over, og det ene angreb efter det andet føg ned mod Marvin Schwäbes mål.

Det var særligt giftige kontrahug fra Edgar Babayan og Emmanuel Sabbi, der satte Brøndby under pres, ligesom dødboldene blev slynget ind med stor præcision. På plussiden så stod Anton Skipper, Hjörtur Hermannsson og Schwäbe fint imod.

Alligevel må det være bekymrende for Niels Frederiksen, at Brøndby-mandskabet blev kuet i en så lang periode af det undertippede hjemmehold.

Brøndby havde svært ved at dirke op for Hobro, men endte med at få de tre point. Foto: Henning Bagger.

Efter halv times spil fik udeholdet bedre styr på himmerlændingenes power play og fik samtidig bevæget sig længere og længere frem.

Efter 34 minutter fik Simon Hedlund endda en stor chance, da han modtog bolden i feltet, men prikkede sin afslutning snert forbi.

Hedlund fik dog vendt fødderne korrekt kort inde i anden halvleg, da svenskeren tog en hovedrolle i Brøndbys føringsmål.

Dominik Kaiser viste fint overblik og slog en flænsende pasning op i banen med Hedlund som modtager. Den svenske offensiv-profil overraskede alt og alle, da han drejede rundt om sig selv og med hælen, bag om støttebenet, fandt Kamil Wilczek foran mål.

Den polske måltyv chippede elegant føringen ind bag Jesper Rask. Et mønsterangreb afsluttet på fineste vis.

Hobro forsøgte at svare hurtigt igen, da en velspillende Anel Ahmedhodzic ramte træværket på et akavet hovedstød efter en times spil.

Herefter løb hjemmeholdet tør for batterier. Faktisk havde både Josip Radosevic og Simon Hedlund fine tilbud for at øge føringen.

Med fem minutter igen afgjorde Kamil Wilczek sagerne, da han sikkert omsatte en fint aflevering fra Josip Radosevic.

Det gjorde knap så meget, at Hjörtur Hermannsson i overtiden fik et tåbeligt rødt kort, for da Mads-Kristoffer Kristoffersen fløjtede af, kunne Brøndby-fansene bryde ud i vild jubeldans. Samtidig kan de krydse alt, hvad krydses kan, for, at Besiktas ikke havde spejdere på Hobro Stadion…

